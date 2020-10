Simona Halep, despre secretul formei sale incredibile: “Mă simt mult mai relaxată după pauza provocată de pandemie”

Simona Halep a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei la un turneu de Grand Slam. A învins-o categoric pe Amanda Anisimova, scor 6-0, 6-1, în doar 55 de minute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru Simona Halep urmează o confruntare cu Iga Swiatek, din Polonia, locul 53 în clasamentul WTA. Își va egala performanța de anul trecut, sferturi de finală, dacă reușește să se impună. Partida se va disputa duminică, ora nu a fost încă stabilită.

FANATIK.RO a participat la conferința de presă online a Simonei Halep de la Paris. Lăudată de jurnaliștii din întreaga lume, Simona a fost tot timpul zâmbitoare. A explicat că este mult mai relaxată, că a înțeles pe timpul pandemiei că problemele sunt în viața de zi cu zi, nu în turneele de tenis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep, pusă pe glume la Paris: “Dacă ar fi după mine, aș vrea să jucăm Roland Garros de două ori pe an”

“Sunt mulțumită că am fost mai agresivă și am controlat jocul. Anul trecut am stat prea în spate și am lăsat-o pe ea să domine. Iar ea se descurcă excelent când primește în poziții atât de bune pentru ea. Acele 5 mingi de break salvate în start au fost foarte importante.

Când iei primul set cu 6-0 înseamnă că îți merge foarte bine jocul. Dar este și periculos să câștigi un set la zero. E important cum începi setul doi apoi. Planul l-am pus în practică sută la sută.

ADVERTISEMENT

Returul a fost foarte bun astăzi, am pus presiune pe ea. Am simțit meciul în mâinile mele, am avut un joc agresiv. Nu pot să spun că a fost perfect. În unele momente nu am servit chiar bine”, au fost detaliile pe care le-a oferit Simona Halep despre jocul ei.

Simona Halep și-a amintit și confruntarea de anul trecut de la Roland Garros când îi lăsa tot un singur game și polonezei Iga Swiatek, adversara de duminică: “Va fi un meci cu totul diferit. A mai crescut, un an înseamnă mult la vârsta ei. Dar și eu am mai crescut nivelul față de anul trecut. Oricum, nu are nicio legătură cu partida de anul trecut. Va fi foarte dificil”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jocul Simonei a fost “briliant”, așa cum a remarcat chiar trimisul de la The Independent. Dar cea mai mare parte a conferinței a fost focusată pe starea mentală a Simonei. De altfel, și jucătoarea din România consideră că acesta este marele ei plus de la revenirea după pandemia de coronavirus.

Simona Halep: “Pandemia mi-a arătat cât de mult iubesc tenisul”

“Pandemia mi-a arătat cât de mult iubesc tenisul, am dat restart și eram fresh. Este extraordinar să fiu la Paris de ziua mea. Prezența aici este deja suficeint pentru mine. Îmi place Roland Garros oricând se joacă, în mai sau în septembrie. Dacă ar fi după mine, aș vrea să fie de două ori pe an, și în mai și în septembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că am început să câștig meciuri și pentru că zâmbesc mai mult. Viața mea nu mai depinde de un meci de tenis, mă simt bine pe teren. Tenisul feminin este mai echilibrat, este un nivel bun. Iar partea mentală contează enorm.

Poate unii jucători sunt obosiți, alții nu își găsesc ritmul după pandemie. Am încercat să nu îmi las toată viața pentru tenis. Pandemia m-a ajutat enorm, mi-am dat seama că problemele adevărate sunt în viața de zi cu zi. Nu în turneele pe care noi avem ocazia să le jucăm. Mă simt relaxată și în formă, pot să joc un tenis de calitate”, a mai spus Simona Halep.