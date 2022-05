Simona Halep, încredere maximă înainte de Roland Garros: „El chiar crede că pot reuşi! Încep să cred şi eu!”

Simona Halep a alternat în acest an evoluțiile foarte bune, cu meciuri mai puțin convingătoare, însă și-a recăpătat încrederea în forțele proprii și simte că poate să dea lovitura la Roland Garros.

Simona Halep: ”Mă simt ca nouă”

Turneul de la Roland Garros este unul special pentru Simona Halep. A fost primul Grand Slam la care a evoluat în carieră și la care a triumfat în 2018. Sportiva a avut numeroase probleme medicale care i-au pus la grea încercare încrederea în forțele proprii.

ADVERTISEMENT

De când a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, fostul lider mondial simte că progresează și că se apropie de forma sportivă de altă dată. Simona a acordat un interviu pentru în care a vorbit despre posibilitatea de a câștiga pentru a doua oară în carieră competiția de la Paris.

”Mă simt ca nouă, mă simt mai încrezătoare şi, mai ales, mult mai sănătoasă. În sfârşit! Acum nu mai am nicio problemă, nu mai am accidentări serioase. Sunt foarte fericită că m-am întors pe teren şi abia aştept să joc fiecare meci, pentru că vreau să continui să mă perfecţionez.

ADVERTISEMENT

French Open este turneul meu preferat şi mă simt întotdeauna bine acolo. Va fi un pic diferit, pentru că anul trecut nu am putut juca, aşa că vom vedea. Dacă voi câştiga din nou, va fi întotdeauna special, pentru că de fiecare dată când câştigi un grand slam, este foarte special.

Acum am 30 de ani, aşa că nu mai pun presiune pe mine. Muncesc din greu pentru că visez să o fac din nou. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru”, a spus Halep pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Cum a făcut-o Patrick Mouratoglou să-și regăsească motivația

Simona Halep a recunoscut că a avut o perioadă extrem de dificilă după accidentarea gravă de anul trecut de la Roma. Aceasta a spus că și-a pierdut motivația. Și-a redescoperit-o exact la timp și că totul i se datorează noului antrenor, Patrick Mouratoglou.

”Patrick mi-a dat multă determinare şi m-a ajutat să-mi regăsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să mă întorc pe teren şi să muncesc din greu. Totul s-a schimbat şi acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat destul de bine până acum. Aştept cu nerăbdare să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când sunt pe teren şi să văd cât de bine mai pot juca.

ADVERTISEMENT

Înainte de a vizita Academia de Tenis Mouratoglou şi de a-mi anunţa parteneriatul cu Patrick, nu l-am întâlnit niciodată. Nu am vorbit niciodată şi nu am avut niciodată legături. Prima a fost la Academie, când am ajuns acolo. Aveam o percepţie foarte diferită despre el înainte de a începe să lucrăm împreună. Am fost foarte surprinsă.

ADVERTISEMENT

Îmi place foarte mult personalitatea lui, energia lui şi modul lui de a privi tenisul. De fapt, eu am fost cea care l-a abordat pe Patrick pentru a lucra cu el. În mod normal, antrenorii buni nu le cer jucătorilor să lucreze cu ei. Eu l-am întrebat dacă este disponibil şi dacă ar vrea să mă antreneze”, a adăugat Simona.

Simona Halep, încrezătoare într-un nou triumf la Roland Garros

, fostul lider mondial nu se numără printre favoritele principale la câștigarea turneului de le Roland Garros. Cu toate acestea bookmakerii o cotează cu șanse reale la victoria finală.

Sportiva a mai spus că și antrenorul Mouratoglou îi transmite această energie și că începe să creadă și ea că poate ”recidiva” în competiția pe care a câștigat-o în urmă cu patru ani.

”Credem că pot fi mai agresivă. El chiar crede că pot reuşi şi, încetul cu încetul, încep să cred şi eu. Ne uităm la asta, dar lucrăm şi la întregul meu joc, nu doar la un anumit lucru. Totul ar trebui să se aranjeze treptat şi încerc să urmez planul.

A mă alătura lui Patrick a însemnat să cunosc o nouă echipă şi să lucreze pe un nou teren de antrenament, în sudul Franţei. Este o schimbare uriaşă pentru mine, pentru că nu mă mai antrenez acasă. Întotdeauna m-am antrenat acasă, în România.

Sunt în Franţa doar pentru tenis. Nu a fost uşor la început, dar acum este destul de natural şi mă simt bine. Toată lumea a fost foarte drăguţă cu mine, aşa că mă simt ca acasă acolo”, a explicat Simona.

Roland Garros se va derula în perioada 22 mai – 5 iunie, iar tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal va fi efectuată joi. Din cauza poziției din clasamentul mondial, românca va avea parte de meciuri tari încă din primele runde.