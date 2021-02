Simona Halep, prima reacţie după calificarea în turul 3 de la Australian Open: „Nu mă aşteptam să fie atât de greu“

Simona Halep s-a calificat în turul al treilea de la Australian Open. La finalul meciului cu Ajla Tomljanovic, jucătoarea din Constanţa a spus că se aştepta la un meci greu cu australianca, dar nu atât de greu.

Halep, locul 2 WTA, a revenit după ce a fost condusă cu 1-0 la seturi şi 5-2 în decisiv şi s-a impus în cele din urmă cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5.

Simona Halep: „Ştiam că e jucătoare puternică, dar nu mă aşteptam să fie un meci atât de greu“

„Mă aşteptam să joace foarte bine. Ştiam că e jucătoare puternică şi un adversar dificil şi mă aşteptam la un meci greu, dar nu atât de greu. Sunt fericită că pot să zâmbesc acum“, a declarat Simona Halep la finalul meciului.

Halep a fost la un pas să piardă partida, fiind condusă cu 5-2 în setul decisiv. La interviu, ea a fost întrebată ce-şi spunea în momentele respective, pe teren.

„Nu am fost atât de pozitivă, nu am avut gânduri dintre cele mai frumoase. Nu am vorbit (n.r. – cu ea însăşi) despre scor, eram supărată pe faptul că greşeam. Dar am reuşit să mă motivez şi sunt foarte fericită că am învins. Mi-am dorit foarte mult să câştig acest meci“, a spus Simona

Multe dintre jucătoarele cap de serie au fost deja eliminate de la Australian Open, iar Halep a fost întrebată cum se simte după ce ea a reuşit să se califice în turul următor.

„Mă bucur că am rămas“, a mărturisit ea râzând.

Adversară în premieră în turul al treilea

În turul următor, Simona va evolua împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova, locul 36 WTA.

„Nu cred că am jucat contra ei. Va fi o provoccare. O voi urmări video, aşa cum fac de fiecare dată când întâlnesc un adversar pentru prima dată. Dacă sunt 100%, pot să mă impun“, a încheiat Simona Halep.

