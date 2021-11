Simona Halep s-a retras de la WTA Open Linz din cauza unei accidentări! Jaqueline Cristian va evolua în finală! „Dacă joc, va fi mult mai rău”

Continuă anul de coșmar pentru Simona Halep! Organizatorii turneului de la Linz au anunțat că a 22-a jucătoare a lumii nu o va putea înfrunta în semifinale pe Jaqueline Cristian din cauza unei accidentări suferite .

În urma acestui abandon, Halep ratează șansa să câștige primul și singurul ei trofeu din 2021, dar și să urce în clasamentul WTA. Astfel, , poziție pe care va încheia acest an.

„Din păcate nu pot juca în semifinale din cauza accidentării pe care am suferit-o la genunchi în meciul de miercuri. Aș face orice să pot juca, dar genunchiul este umflat și mă doare foarte tare.

Dacă joc, va fi mult mai rău. Vreau să le mulțumesc celor care au organizat turneul și fanilor de aici”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Unfortunately I am not able to play in my semifinal after injuring my knee in my match yesterday. I would do anything to be able to play, but it is swollen and painful and playing will only make it worse. I want to say a huge thank you to the tournament and fans here

— Simona Halep (@Simona_Halep)