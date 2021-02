Simona Halep s-a vaccinat împotriva Covid-19: ”Am avut puține emoții”

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a vaccinat împotriva Covid-19, ea prezentându-se miercuri dimineață la Institutul Cantacuzino alături de o parte din staff-ul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campioana noastră a coborât pe locul 3 în clasamentul WTA, după ce a fost eliminată de Serena Williams în semifinalele la Australian Open 2021.

Sportiva din Constanța a luat decizia de a se retrage de la turneul de la Doha, astfel că următoarea competiție la care va participa va fi la Dubai, programată între 7 și 13 martie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a vaccinat și Simona Halep împotriva Covid-19

Simona Halep a spus în dese rânduri că își dorește să se vaccineze împotriva Covid-19 pentru a scăpa de orice fel de griji din acest punct de vedere și a reușit să facă acest lucru miercuri dimineață.

Ca urmare a deciziei Guvernului României, a fost demarată o campanie de vaccinare a loturilor naționale și a celor olimpice, astfel că jucătoarea de tenis a venit la ora 10:00 la Institutul Cantacuzino din București, unde i-a fost administrată prima doză a vaccinului Pfizer.

ADVERTISEMENT

Halep a apărut zâmbitoare, îmbrăcată în haine lejere și a purtat tot timpul mască de protecție. Ea a fost însoțită de o parte din staff-ul său, printre care și antrenorul Artemon Apostu-Efremov.

Halep e liniștită după ce s-a vaccinat

”Sunt bine, am avut puţine emoţii. Am venit cu sufletul deschis, sunt bine acum. Am făcut Pfizer, evident că mă voi proteja şi în continuare. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin, sper să se vaccineze cât mai multă lume.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă linişteşte că sunt mai însiguranţă, aştept şi rapelul, sper să nu am reacţii adverse. Sper să merg şi la Olimpiadă şi să câştig medalia. Sfatul meu este să facem acest vaccin”, a declarat Halep.

Înainte de Simona Halep, la Insititul Cantacuzino s-au mai vaccinat selecționerul echipei naționale de fotbal feminin a României, Cristian Dulca, și o parte din jucătoarele de la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

MTS a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că împreună cu autoritățile române au parafat un acord în privința vaccinării sportivilor și a membrilor staff-urilor tehnice ale loturilor olimpice. Astfel, aceștia au intrat în etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare, care mai include populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale.

La prima acțiune de vaccinare au participat fundașul de la FCSB, Denis Haruț, și antrenorul secund al naționalei României, Nicolae Dică. Multipla campioană la gimnastică, Larisa Iordache, a trecut cu bine peste testul vaccinului anti Covid și a declarat că abia așteaptă să-și reia preătirile pentru Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo.