Simona Halep sare în apărarea gimnastei Simone Biles: „Este o mare problemă, eu am simţit-o ani de zile!”

Simone Biles a creat un scandal-monstru la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a decis să retragă din finala la individual compus, cât și din concursul pe echipe, deși fizic putea să continue.

Gimnasta-vedetă din SUA a fost extrem de criticată de tenismenul Novak Djokovic, cât și de opinia publică, după ce Biles a declarat că se gândește la sănătatea ei mintală.

Simona Halep o compătimește pe Simone Biles: „Presiunea este epuizantă la un moment dat!”

Simona Halep nu este de acord cu corul criticilor care sar la gâtul lui Simone Biles, mai ales că a simțit de atâtea ori pe umerii ei presiunea rezultatelor.

„Presiunea este epuizantă la un moment dat, simţi că nu mai ai putere să duci, să te antrenezi, trebuie să rezişti un meci întreg, turneu după turneu.

Performanţa este foarte grea, din punctul meu de vedere, dar dacă ai dorinţă şi dacă accepţi tot ce ţi se întâmplă, chiar şi eşecul, consider că de la turneu la turneu, eşti mult mai puternic”, a spus Halep într-un interviu pentru .

Simona Halep a recunoscut că a trecut prin momente foarte dificile: „Am trecut prin multe stări emoționale negative”

Simona Halep a explicat că a avut și ea multe momente grele, în care a fost copleșită de emoții negative, însă niciodată nu a ajuns la depresie: „Eu am lucrat pe această parte şi nu pot să spun că am avut momente atât de depresive sau atât de grele să le pot gestiona, dar am trecut şi eu prin multe stări emoţionale negative”.

Însă cu timpul a reușit să le controleze din ce în ce mai bine și să se evolueze din punct de vedere psihic și emoțional, ceea ce a ajutat-o foarte mult și pe terenul de joc: „Pe parcursul anilor am înţeles că trebuie să lupt cu ele şi să accept ceea ce îmi vine şi de aceea am devenit mai puternică şi mental pe teren şi în afara terenului”.

Novak Djokovic a „înțepat-o” pe Simone Biles: „Presiunea e un privilegiu”

Novak Djokovic nu este de acord deloc cu modul de abordare al celei mai titrate gimnaste din istoria Statelor Unite ale Americii: „Presiunea este un privilegiu. Fără presiune nu există sport profesionist. Dacă vrei să fii în vârful sportului, trebuie să începi să înveţi cum să faci faţă presiunii. Şi cum să faci faţă acelor momente de pe teren, dar şi din afara lui, toate aşteptările”.

„Nu pot spune că nu văd sau nu aud tot acest zumzet şi tot zgomotul. Bineînţeles că este acolo. Dar am învăţat, am dezvoltat mecanismul cum să mă descurc în aşa fel încât să nu mă distragă şi să nu mă uzeze. Simt că am suficientă experienţă pentru a mă învăţa pe mine însumi cum să intru pe teren şi să joc cel mai bun tenis al meu”, a mai comentat Djokovic, potrivit Reuters.

Biles a fost pur și simplu desființată de un cunoscut jurnalist britanic, care a comentat extrem de acid: „Nu văd nimic curajos, nimic eroic, nimic care să inspire într-un abandon. Când te consideri cea mai bună din istoria sportului nu poți renunța în momentul în care lucrurile devin mai grele sau când faci o greșeală. Faci parte din echipa Statelor Unite ale Americii, reprezenți țara, sute de milioane de americani te urmăresc de acasă. Nu mai spun de sponsorii care plătesc sume uriașe pentru a te susține. Când abandonezi, îți lași colegele la greu. Nu ești la Jocurile Olimpice pentru a te distra”, a scris Piers Morgan pentru Daily Mail.

Simone Biles a mai avut ulterior o poziție publică după ce a luat această decizie și a ținut să le mulțumească celor care au susținut-o printr-o postare pe instagram: „Iubirea fără limite și sprijinul pe care l-am primit m-a făcut să realizez că însemn mai mult decât performanțele din gimnastică, ceea ce nu am crezut niciodată cu adevărat înainte”, a fost mesajul sportivei.