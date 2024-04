Simona Halep, surprinsă de un control anti-doping la antrenament: „Să vină de câte ori doresc”. Românca, musafiri nepoftiți chiar la București: „Sunt testată mai des”

Simona Halep s-a pomenit cu un control anti-doping la antrenamentul de marți, 9 aprilie, pe care l-a desfășurat la Baza Pescariu din București. Fostul lider WTA se pregătește intens pentru .

Simona Halep, surprinsă de un control anti-doping la antrenament: „Face parte din viața mea”

Simona Halep a trecut peste scandalul de dopaj și este pregătită să ia startul în al doilea turneu de la revenire. Românca a demonstrat că nu a luat cu intenție substanțe interzise, iar .

ADVERTISEMENT

Totuși, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 continuă să fie testată la foc automat. Un control anti-doping al Agenției Naționale și-a făcut apariția la antrenamentul Simonei Halep de marți, 9 aprilie, cu câteva momente înainte ca românca să acorde un interviu.

“Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile”, a spus Simona Halep, potrivit .

ADVERTISEMENT

„Sunt testată mai des. Să vină de câte ori doresc”

Deși a fost controlată mereu, Simona Halep a recunoscut că testările anti-doping sunt mai înverșunate de când a fost implicată în scandalul de dopaj. Totuși, fostul lider WTA a mărturisit că nu are nimic de ascuns.

„Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă”, a mai spus Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Revenită la București după aventura de la Miami Open, Simona Halep se pregătește în compania antrenorului Carlos Martinez pentru sezonul de zgură. Românca a confirmat că va participa în următoarele săptămâni la Oeiras Ladies Open și Madrid Open.

Simona Halep, pregătită să revină pe teren: „Mă simt mai bine de la zi la zi”

Simona Halep nu a mai evoluat la un turneu pe zgură de la Roland Garros 2022. Sportiva născută la Constanța a recunoscut că este foarte dificil să revină la forma care a consacrat-o. Totuși, „Simo” se simte din ce în ce mai bine și este pregătită să revină pe teren.

ADVERTISEMENT

„Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam. N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu.

Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi”, au fost cuvintele Simonei Halep. Oeiras Ladies Open are loc în perioada 15-21 aprilie.