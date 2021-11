Simona Halep şi Toni Iuruc, în vacanţă la Paris! Cât costă o cameră în hotelul de lux unde s-au cazat. Foto

, după turneul de la Linz, iar acum a venit vremea vacanţei. Românca a plecat la Paris, alături de Toni Iuruc, şi a postat mai multe fotografii pe contul personal de Instagram.

Unde s-a cazat Simona Halep pe timpul vacanţei din Paris

Într-una dintre pozele postate pe Instagram, a dezvăluit hotelul pe care l-a ales pentru această vacanţă. Cuplul s-a cazat la Hotel de Crillon, unul dintre stabilimentele de lux din capitala Franţei.

Hotelul a fost deschis în 1909 şi se află într-o clădire istorică din Paris, construită în 1758 şi aflată în apropierea celebrului bulevard Champs-Elysees. Din septembrie 2018, Crillon a primit gradul “palace” din partea Atout France, termen folosit în special pentru hotelurile de lux.

Fiind vorba de un hotel de lux, preţul pe noapte al unei camere este pe măsură. Cea mai ieftină, camera premier, costă 7.721 de lei (aproximativ 1.560 de euro), în timp ce suita “L’Ecrivain” ajunge la 38.657 de lei (aproximativ 7.800 de euro).

Clădirea în care se află Hotel de Crillon a fost comandată de Regele Louis XV, care a domnit timp de 59 de ani, între 1715 şi 1774. Alături de acest palat se află unul identic, care a devenit, la rândul lui, un hotel de lux.

Parisul, oraşul preferat al Simonei Halep

Simona Halep a declarat în repetate rânduri că Parisul este oraşul ei preferat, în parte şi datorită performanţelor realizate în capitala Franţei.

“Probabil n-o să mai am șansa să joc, dar vrea să cred că mai am totuși o mică șansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas și an cu an.

Am de gând să joc trei ani, dar nu știu cum va fi. Parisul este orașul meu preferat și cu siguranță o să fie plăcut dacă ajung acolo”, spunea Simona Halep după ce s-a retras de la turneul olimpic disputat la Tokyo.

Amintirile Simonei Halep de la Roland Garros

În 2008, la Roland Garros, Simona Halep câştiga turneul dedicat junioarelor, după ce o învingea pe Elena Bogdan în finală. Şase ani mai târziu, românca a jucat la Paris prima ei finală de Grand Slam, însă era învinsă de Maria Sharapova.

Din nou, în 2017, Simona Halep a ajuns până în finala de la Roland Garros, însă de această dată a fost învinsă de Jelena Ostapenko.

Un an mai târziu, în 2018, fostul număr 1 mondial a dat lovitura şi a câştigat primul ei turneu de Mare Şlem, pe zgura pariziană, după ce a învins-o pe Sloane Stephens.