Simona Nae a devenit mamă. De ce a ținut sarcina ascunsă interpreta piesei Coji de portocală

Cântăreața a devenit mamă în urmă cu jumătate de an, foarte puțină lume știind acest lucru. Vedeta a spus de ce a ținut secretă sarcina, menționând numele băiețelului pe care-l are alături de partenerul de viață, Bogdan Topciu.

Simona Nae, mama unui băiat de 6 luni. Motivul pentru care a păstrat sarcina secretă

Simona Nae nu este genul de care să-și pună pe tapet viața privată, motiv pentru care nu a vorbit până acum despre faptul că are un copil. Micuțul în vârstă de 6 luni se numește Chriss Nicholas și a fost deja botezat.

„Nu am fost niciodată o persoană care să-și expună viața privată. Mi-am dorit mai mult să stau liniștită atât pentru mine cât și pentru bebe, am stat și în studio. Nu am vrut să mediatizez foarte mult sarcina.

Nu sunt genul de persoană care să-și facă publicitate pe tema asta intimă, privată a vieții. Am reușit să țin secret”, a spus cântăreața în emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

Simona Nae, detalii despre perioada sarcinii

Simona Nae a oferit informații și despre cele 9 luni în care a fost însărcinată. nu s-a confruntat cu probleme pe parcursul sarcinii și nici nu a avut prea multe pofte, singura fiind pentru fructele de mare.

„Nu am avut perioade dificile în sarcină. Puțină greață, la început, în rest a fost bine. Nu am avut pofte foarte exagerate, însă am mâncat destul de multă ciocolată și dulciuri.

Singura poftă mai atipică pe care am avut-o a fost pentru fructe de mare, ceea ce eu nu obișnuiesc să mănânc foarte des, pentru că nu îmi plac foarte mult, însă în sarcină am avut poftă”, a spus artista pentru .

Cântăreața care interpretează celebra piesă Coji de portocală, alături de Cristi Nistor, are o relație sentimentală care durează de 16 ani. Artista și-a cunoscut partenerul de viață pe mIRC, actualul soț știindu-l pe fratele ei.