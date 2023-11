Simți că ești iubit sau nu de galeria Rapidului? Niculae: „Cu unele injurii nu sunt de acord”

. Oficialul clubului este o legendă ca fotbalist pe Giulești, însă suporterii nu îi acordă tot timpul respectul pe care îl merită. Cu toate acestea, Niculae susține că se simte iubit de galeria Rapidului și este alături de actuala formă a clubului încă din eșalonul al patrulea.

Daniel Niculae, despre importanța suporterilor pentru Rapid

La SUFLET DE RAPIDIST, . Președintele clubului susține că dacă jucătorii ar prelua tot timpul din energia fanilor, atunci, în duelurile de acasă niciun adversar nu s-ar putea impune.

“Galeria este un factor esențial în existența Rapidului, nu de acum, din totdeauna. Această conexiune între echipă, club și suporteri este una unică în România. Sunt foarte puține echipe, spre deloc, care au această conexiune.

Ne-am tras unii pe ceilalți când am avut nevoie, ne-am ridicat împreună și acum, sper, de la an, la an să creștem, să culegem roadele muncii. Peste 10-15 ani să ne aducem aminte în fața televizorului, văzând anumite imagini din ligile inferioare, de unde am plecat. Înainte de faliment și după faliment. Să spunem că vremurile negre s-au dispărut de mult și a răsărit soarele și pe Giulești.

Fiecare meci pe Giulești este un spectacol oferit de tribune, dar și de băieți în teren. Forța suporterilor este transmisă în teren, iar dacă jucătorii vor prelua mereu acea energie pozitivă, va fi greu să ne mai bată cineva pe Giulești”, a declarat Daniel Niculae.

Simți că ești iubit sau nu de galeria Rapidului?

La întrebarea dacă se simte iubit de galeria Rapidului, Daniel Niculae a răspuns pozitiv. Președintele formației din Giulești susține că are o relație foarte bună cu suporterii. Totodată, fostul atacant nu este de acord cu anumite injurii care le sunt adresate legendelor clubului.

“100%. Simt lucrul acesta. Avem o relație foarte bună. Este normal să apară frustrări pe un fond de joc mai puțin bun și de rezultate mai puțin bune. Nu sunt de acord cu anumite injurii asupra foștilor jucători importanți ai clubului.

Lucrurile acestea nu sunt deloc normale față de niciunul dintre cei care și-au pus amprenta asupra acestui club. Eu îi înțeleg pe suporteri. Provin de acolo și, probabil, mă voi întoarce acolo”, a spus președintele giuleștenilor la SUFLET DE RAPIDIST.

Relația lui Daniel Niculae cu suporterii lui Rapid