Singurul cuvânt din limba română care începe și se termină cu litera ”Î”. Vei fi surprins

Singurul cuvânt din care începe și se termină cu litera “Δ. Vei fi surprins. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe curiozități, pe care probabil nu le-ai băgat în seamă până acum și care te vor impresiona.

Unicul termen din vocabularul românesc care pornește și se încheie cu litera ”Δ. Nu te-ai fi așteptat la așa ceva, cu siguranță!

Un studiu realizat recent arată care este numărul de cuvinte folosite în medie de oameni. Potrivit acestuia, femeile utilizează în jur de 20.000 de cuvinte, cu 13.000 de cuvinte mai mult decât bărbații, motivul fiind o proteină din creier.

ADVERTISEMENT

E posibil ca pe parcursul a 24 de ore să se rostească măcar o dată din vocabularul românesc care pornește și se încheie cu litera „î”. Este vorba de un termen la care nu te-ai fi așteptat până acum.

Mai exact, cuvântul acesta este „înzăvorî”, care înseamnă a împiedica intenționat mișcarea unei piese față de alta cu ajutorul unor mecanisme de închidere. Conjugarea acestuia le poate da mari dureri de cap oamenilor.

ADVERTISEMENT

Concret, cuvântul care începe și se încheie cu ”î” se conjugă astfel la modul prezent: eu înzăvorăsc, tu înzăvorăști, el/ea înzăvorăște, noi înzăvorâm, voi înzăvorâți și ei/ele înzăvorăsc. La viitor arată așa: eu voi înzăvorî, tu vei înzăvorî, el/ea va înzăvorî, noi vom înzăvorî, voi veți înzăvorî și ei/ele vor înzăvorî.

Curiozității ale limbii române

Una dintre curiozitățile pe care le are limba română este legată de cel mai lung cuvânt. Acesta are 44 de litere și se regăsește în dicționarele medicale, dar nu și în DEX. Este vorba de „pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza”.

ADVERTISEMENT

Potrivit , aceasta este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice care apare la muncitorii din mine în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. Termenul a fost menționat prima dată în Dicționarul Oxford al limbii engleze.

Cea mai lungă denumire de localitate din România este Stațiunea Climaterică Sâmbăta care are 27 de litere și se află în județul Brașov. În plus, cea mai lungă denumire de localitate din România formată dintr-un singur cuvânt este reprezentată de Streisângeorgiu care are 15 litere.

ADVERTISEMENT

Cele mai lungi cuvinte care conţin aceeaşi consoană au câte 10 litere și sunt ciocoaicei, lălăielile, loaialului. Totodată, singurul cuvânt românesc care conține toate cele opt vocale (a, ă, â, e, i, î, o, u) este autoînsămânțările, cu 17 litere.