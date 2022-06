A ajuns să lupte cu un adversar imaginar și a murit trei zile mai târziu, din cauza loviturilor primite: ”Nu mai suport, mă numesc criminal! Mă voi sinucide!”. Video

Siphesile Mntungwa și Simiso Buthelezi s-au confruntat, în urmă cu o săptămână, pentru titlul WTF African la box, categoria ușoară. Mntungwa a fost declarat învingător prin KO, arbitrul oprind meciul după ce adversarul își pierduse luciditatea. Suferise o leziune gravă a creierului, iar trei zile mai târziu și-a pierdut viața. Imaginile cu finalul meciului, devenite virale, au declanșat o reacție virulentă. Iar din pricina presiunii, Mntungwa se gândește să-și ia viața!

Buthelezi trebuia să lupte cu Siphesile Mntungwa într-un meci de 10 reprize, organizat de World Boxing Federation All Africa. Însă, cu puțin înaintea finalului, a început să lovească în aer, un adversar imaginar.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title

— Tim Boxeo (@TimBoxeo)