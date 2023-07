Situație comică după Farul – FC Voluntari 4-1. Adam Nemec, uitat la stadion!

FC Voluntari a bifat prima înfrângere a sezonului din SuperLiga, după 1-4 cu Farul Constanţa, campioana României. La finalul partidei, din informaţiile FANATIK, Adam Nemec a fost uitat la stadionul la Ovidiu.

Din informaţiile FANATIK, după terminarea meciului , Adam Nemec nu a mai prins autocarul ilfovenilor şi atacantul de 37 de ani a fost uitat la stadionul din Ovidiu.

Adam Nemec a fost protagonist la singurul gol marcat de FC Voluntari în înfrângerea suferită în faţa Farului. În minutul 9 al meciului de la Ovidiu, atacantul slovac i-a pasat lui George Merloi, care l-a învins pe Alexandru Buzbuchi.

În meciul cu Farul, Adam Nemec a jucat 82 de minute şi a fost schimbat cu Marcel Lopes. Anterior, în prima etapă a sezonului, vedeta ilfovenilor a ratat o lovitură de la 11 metri, în victoria cu FC Botoşani, dar a avut o pasă de gol la a doua reuşită a lui George Merloi.

Farul a reuşit s-o învingă pe FC Voluntari, scor 4-1, iar campioana României , toate transformate de Ionuţ Larie. În plus, dobrogenii au mai marcat prin Ionuţ Vînă.

Gică Hagi, un car de nervi după Farul – FC Voluntari 4-1

Chiar dacă a obţinut cele trei puncte, Gică Hagi nu a fost deloc mulţumit de jocul elevilor săi. La finalul meciului Farul – FC Voluntari 4-1, “Regele” le-a transmis un semnal de alarmă jucătorilor săi.

“E un succes, toată lumea e fericită, mai puțin eu. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Fotbalul are două faze, nu doar joc ofensiv. Trebuie să reglăm lucrurile, altfel o să avem probleme și mai mari. Am avut noroc cu bara și cu un portar de nota 10. Cine o să arate că e bun, o să joace, cine nu, o să plece.

Până în septembrie o să selectăm. Vînă nu a făcut un meci bun. A avut o reușită pentru că are calitate, dar nu mai joacă de 2 ani fotbal. Acum începe să joace, mai tolerăm câte ceva pentru că e la început, dar ușor-ușor să creștem exigențele și la el”, a spus Gică Hagi.

Eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, Farul îşi continuă aventura europeană în Conference League. În turul 2 preliminar, pe ruta campionilor, dobrogenii o vor întâlni joi, de la ora 20:30, pe Urartu, campioana Armeniei.