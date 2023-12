Siyabonga Ngezana s-a întors în Africa de Sud. Fundașul FCSB a făcut spectacol în vestiarul fostei echipe. Video

Siyabonga Ngezana s-a întors în țara natală, Africa de Sud, profitând de pauza competițională. Fundașul celor de la FCSB a fost primit ca un adevărat star de foștii colegi de la Kaizer Chiefs, fosta echipă a fotbalistului în vârstă de 26 de ani.

Siyabonga Ngezana s-a întors în Africa de Sud. Fundașul FCSB a făcut spectacol în vestiarul fostei echipe

Dorit de trei echipe de Champions League, , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Fundașul central nu a jucat în primele două luni de la transferul la FCSB.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Ngezana a devenit om de bază în centrul defensivei „roș-albastre”. După meciul cu Poli Iași, , Siyabonga Ngezana a călătorit în Africa de Sud. Fundașul s-a întors pentru prima oară în țara natală de la transferul la FCSB.

Fundașul central le-a pregătit o surpriză foștilor colegi de la Kaizer Chiefs. Ngezana a mers în vestiarul sud-africanilor și a fost întâmpinat cu foarte mult entuziasm. Jucătorul liderului din SuperLiga a avut un salut special cu Bruce Bvuma, portarul lui Kaizer Chiefs.

ADVERTISEMENT

Amakhosi faithful , our boy still remembers where home is🥺❤️😭✌️ Siyabonga “Sgugula” Ngezana🤝 — El ©️apitano🇦🇷🇿🇦 (@BabalwaZikhali4)

Siyabonga Ngezana a părăsit terenul accidentat în Poli Iași – FCSB 1-3

Siyabonga Ngezana a ajuns de urgență la spital după o accidentare suferită în meciul din Copou cu Poli Iași, câștigat de FCSB, scor 3-1. În finalul primei reprize, fundașul central de la FCSB a suferit o comoție și a fost înlocuit.

După investigațiile medicale s-a aflat că Siyabonga Ngezana se află în afara oricărui pericol. „Ngezana este ok din ce am discutat în această dimineață. A fost aseară la spital, i-au făcut testele la Iași, a ieșit și este foarte ok, nu e nici o problemă.

ADVERTISEMENT

Orice lovitură în zona aceea e periculoasă. Deci Ngezana e ok”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA. În acest sezon, Ngezana a adunat 16 partide la FCSB, reușind să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.

Siyabonga Ngezana locuiește în baza de la Berceni

Siyabonga Ngezana a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu FCSB și încasează un salariu lunar de 10.000 de euro, informații dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. În presa din Africa de Sud, Ngezana a explicat de ce a ales să locuiască în baza de la Berceni.

ADVERTISEMENT

„Acum am totul aici, de asta am făcut sacrificiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.

Există un citat pe care l-am auzit, un tată sfătuindu-și băiatul: ‘Ai o carieră scurtă și trebuie să lași lucruri mărețe în urmă, deci fă mici sacrificii acum pentru a trăi o viață mai bună apoi’. Pot să aplic acest sfat carierei mele, să fac sacrificii. Fără familie, fără iubită și fără prieteni. Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul”, a declarat Siyabonga Ngezana.