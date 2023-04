„Slujitorul Haralambie!”. Horia Ivanovici, discurs manifest despre Elias Charalambous: „Zero barat! Meme l-a pictat, jos pălăria!”. Video exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate în funcția de antrenor la FCSB. Tehnicianul cipriot va debuta pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Sepsi, după ce a condus deja primul antrenament. Imaginile prezentate de canalele de social mediale ale campioanei au stârnit hohote de râs .

Horia Ivanovici îl face praf pe Elias Charalambous, noul antrenor FCSB: „Slujitorul Haralambie”

Horia Ivanovici l-a desființat pe Elias Charalambous, despre care nu crede că are nici cea mai mică autoritate la FCSB. Directorul FANATIK s-a enervat teribil în special după conferința de presă a cipriotului, care .

„Ca antrenor? Zero barat! Să mă ierte Dumnezeu, zero barat! Deci Elias Charalambous de un an de zile nu mai antrenează. Nici măcar în Cipru nu l-au băgat în seamă. Știți ce scrie presa din Cipru? Că e cea mai mare surpriză. Lor nu le vine să creadă că va antrena un brand ca Steaua, ei zic Steaua, că nu știu de FCSB, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Pe MM Stoica îl înțeleg. MM Stoica își face treaba. Duminică, MM a scos nu maximum, l-a pictat pe Charalambous. L-a făcut cel puțin Arteta. MM, jos pălăria, ești number 1. Dar am râs cu lacrimi. Mă uitam la Charalambous care ne spunea nouă ‘Eu voi face totul, eu voi face echipa. Domnul Becali mi-a dat undă verde’.

Până când Elias Charalambous nu va demonstra că el e antrenor, pentru mine și nu e jignire, domnul din Cipru rămâne slujitorul Haralambie. Până la proba contrarie pentru mine rămâne slujitorul Haralambie”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

„Vă rog să nu ne insultați inteligența”

Elias Charalambous va debuta pe banca FCSB-ului în etapa a doua din play-off-ul din SuperLiga. Roș-albaștrii trag cortina peste această rundă, diseară, de la ora 20:30, la Sf. Gheorghe, acolo unde vor juca împotriva gazdelor de la Sepsi.

„Tu vii și îmi spui mie, te bați cu pumnii în piept, că faci echipa, că faci schimbările, și azi râde gsp.ro de tine. Dau poze cu Pintilii care e cu fluierul, cu cronometrul cu tot, iar slujitorul Haralambie cu mâinile încrucișate.

A, slujitorul Haralambie are și el un slujitor, pe Pintilii. Eu înțeleg că vrem să vopsim gardul și înăuntru leopardul, leul, că a zis Gigi Becali că e leu. Gigi Becali va conduce tot. Acest Elias, care e și nume dinamovist, i-a scăpat asta lui MM. Eu înțeleg că ei vor să iasă din încercuire în disputa cu FRF. Ce inteligent a zis MM, ‘Nu mai vreau nimic’.

De ce? Mihai Stoica e inteligent și înțelege că au nevoie de liniște în acest play-off. Dar vă rog nu ne insultați inteligența cu Elias noul antrenor căruia i-a zis Gigi fă bă ce vrei tu, du-ne să luăm titlul”, a încheiat Horia Ivanovici discursul manifest.

