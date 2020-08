Smiley a povestit de ce l-au oprit, de fapt, polițiștii pe Autostrada Soarelui. A ținut să se afle chiar de la el!

Smiley a povestit prin ce a trecut astăzi, în timp ce mergea cu mașina pe Autostrada Soarelui. Cântărețul a ținut ca fanii să afle chiar de la el de ce l-au oprit cei de la Poliția Rutieră pe șosea.

Smiley a explicat de ce l-a oprit Poliția

Artistul a confirmat știrea care a apărut inițial în presă, și anume că a depășit viteza legală admisă cu 25 de kilometri.

Andrei Maria a declarat că a trecut cu brio testul antidrog pe care polițiștii îl fac aleatoriu șoferilor care circulă pe drumurile patriei, dar a picat la testul de viteză.

Potrivit Digi 24, muzicianul a fost amendat pentru că a condus cu 153 de kilometri la oră cu 580 de lei.

„Îmi pare rău pentru că am dat un exemplu prost”

„Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză.

Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a mărturisit artistul pe Instastory.

Cântărețul se îndrepta spre mare, iar în mașină a fost văzută și partenera acestuia, prezentatoarea Gina Pistol, despre care presa tabloidă a scris că ar fi însărcinată.

Smiley nu a avut până acum probleme cu legea. A fost un șofer model, însă astăzi polițiștii l-au prins încălcând legea și tocmai de aceea, dându-și seama de greșeală, i-a îndemnat pe fani să respecte regulile de circulație indiferent pe ce drum se află și care sunt condițiile de trafic.

