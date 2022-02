Smiley și Gina Pistol au furat privirile tuturor pe covorul roșu. În ce film românesc joacă artistul

Smiley vrea să demonstreze că este nu doar un cântăreț și prezentator priceput, ci poate face față și actoriei! Vedeta PRO TV și partenera lui, Gina Pistol, au furat privirile tuturor la gala de premieră a filmului „Odată pentru totdeauna”, regizat de Iura Luncașu.

Tăticul telenovelelor românești de la Acasă TV i-a oferit lui Andrei, cunoscut sub numele de scenă Smiley, ocazia să joace în noua sa producție, inspirată chiar din viața lui.

Cântărețul joacă rolul principal, iar cu personajul pe care îl interpretează în film nu se aseamănă mai deloc. Artistul a intrat în pielea unui bărbat care se confruntă cu o depresie severă, boală despre care a aflat multe lucruri când a început să se documenteze pentru a jucat cât mai credibil.

Gina Pistol și Smiley, pe covorul roșu

Smiley a oferit câteva declarații despre rolul său, despre bucuria de a fi protagonist într-un film românesc.

Acesta a vorbit pe covorul roșu cu reporterii de la Kanal D, dorind să precizeze din start că i-a fost greu să intre în pielea personajului care se confruntă cu depresia.

„Eu doar m-am nimerit în acest film. Sunt rolul depresivului. De mine o să vă placă cel mai puțin. Sunt emoționat, pentru că nu am avut ocazia niciodată să joc rolul principal într-un film.

Momente de tristețe am mai avut și probabil o să mai am, dar sper să nu ajung la depresie. E o boală. E o problemă mare a secolului XXI. Până la filmul ăsta credeam ceva, dar acum îmi dau seama că e cu totul altceva. Am descoperit foarte mulți oameni în jurul meu care suferă de depresii.

Mi-a fost greu să intru în pielea personajului. Am avut aliați importanți, în Iura Luncașu, regizorul filmului și colegii de platou”, a spus Smiley pentru

Și blondina apare în filmul lui Iura Luncașu

În filmul „Odată pentru totdeauna” apare câteva secunde și frumoasa Gina Pistol. l-a însoțit pe iubitul ei pe covorul roșu, cei doi strălucind în fața camerelor de luat vederi.

Gina a optat pentru o rochie lungă neagră cu buline colorate. La această ținută, a purtat niște cizme albe cu toc, fiind una dintre invitatele de la eveniment care a reușit să primească aprecieri pentru outfitul ei.