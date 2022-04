Smiley, ipostază rară cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum a filmat-o pe Josephine

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți cu mai bine de un an în urmă, iar cântărețul este mândru de fiica lui și nu ratează nicio ocazie de a o surprinde în diverse ipostaze. Cei doi au ieșit la o plimbare în aer liber alături de Josephine, iar prezentatorul de la Românii au talent a împărtășit un moment inedit cu micuța.

Smiley, ipostază rară cu fiica lui și a Ginei Pistol

Cântărețul a filmat-o pe Josephine în timp ce mergea. a făcut primii pași în urmă cu câteva luni, dar abia acum cei doi au postat un clip video cu această realizare importantă.

Gina Pistol are grijă să o țină bine de mână pe fiica ei, astfel încât aceasta să nu cadă. Blondina s-a îmbrăcat comod, potrivit pentru o plimbare în natură.

Cei trei se bucură de această zi, mai ales că vremea de afară le-a permis acest lucru.

Cei doi vorbesc despre fiica lor pe rețelele sociale, dar evită să posteze prea des imagini și videoclipuri cu ea. În plus, până în prezent nu au dezvăluit chipul lui Josephine și nu au de gând să o facă prea curând, așa cum au declarat la un moment dat.

Smiley, mesaj emoționant de ziua fiicei lui

Pe 9 martie, cei doi au sărbătorit . Cu această ocazie, juratul de la Vocea României a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe @ginapistol părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi!”, a scris artistul pe Instagram.

La un an de când a devenit mamă, Gina Pistol și-a propus să revină la silueta pe care o avea înainte să rămână însărcinată. În doar câteva săptămâni, vedeta a reușit deja să dea jos 15 kilograme cu ajutorul unei diete speciale.

Deocamdată, prezentatoarea TV nu poate face mișcare, dar se va apuca de sport atunci când va fi posibil.

Iubita lui Smiley s-a întors pe platourile de filmare și va putea fi văzută în noul sezon Chefi la Cuțite. Gina Pistol a postat mai multe imagini din timpul filmărilor.