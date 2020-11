Snoop Dogg, show total înainte de Mike Tyson – Roy Jones Junior. Ce „nebunie” a făcut rapperul. Video

Snoop Dogg (49 de ani) a compensat absența spectatorilor la meciul de box dintre Mike Tyson și Roy Jones Junior. Rapperul american a făcut un show de zile mari în arena Staples Center (Los Angeles, California).

Nu este prima dată când Snoop Dogg cântă la un eveniment de o asemenea anvergură. Americanul a cochetat în trecut cu wrestlingul, el făcându-și apariția în două rânduri la WrestleMania.

În 2008, la WrestleMania XXIV, Snoop Dogg a fost „maestru de ceremonii” pentru meciul feminin tag team dintre Maria/Ashley Massaro și Beth Phoenix/Melina. Opt ani mai târziu, la WrestleMania 32, rapperul, care este și membru Hall of Fame WWE, a interpretat melodia de intrare a verișoarei sale, Sasha Banks.

Snoop Dogg a făcut senzație la meciul dintre Tyson și Jones Junior

Înainte ca Mike Tyson și Roy Jones Junior să își facă apariția în arenă, Snoop Dogg i-a încântat pe telespectatorii care s-au uitat la cea mai mediatizată gală de box a anului cu cele mai cunoscute melodii ale sale, hituri precum „Drop It Like It’s Hot”, „B*tch Please” și „The Next Episode”.

Americanul a „șocat” pe toată lumea în momentul când, în timp ce cânta, a început să fumeze, cel mai probabil, cannabis. Acest lucru nu este însă ilegal, deoarece gala s-a desfășurat în Los Angeles, California, acolo unde cannabisul este permis.

Televiziunea care a difuzat în România evenimentul care a culminat cu partida dintre Tyson și Jones Junior, ProTV, a încercat să se ferească de imaginile cu Snoop Dogg prin intermediul pauzelor publicitare.

Mike Tyson, susținut de cel mai mare rival al său din wrestling

Înaintea meciului cu Roy Jones Junior, Mike Tyson a avut și el câteva apariții în wrestling, chiar anul acesta, mai exact în promoția All Elite Wrestling. Acolo luptă Chris Jericho, solistul trupei Fozzy, unul dintre rivalii mai vechi ai lui „Iron Mike”.

Wrestlerul canadian și Tyson se știu încă de pe vremea în care Y2J era în WWE, iar pugilistul a venit să îl facă knockout. Deși cei doi au părut că pun la cale o confruntare și în AEW, Jericho i-a transmis mesaje de încurajare lui Mike Tyson înaintea duelului cu Jones Junior.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Chris Jericho (@chrisjerichofozzy)

„Mult noroc rivalului meu, Mike Tyson, cu Roy Jones Junior, în această noapte! Bate-l măr și întoarce-te în AEW! Ca să te bat eu pe tine…”, a scris Chris Jericho pe Instagram.