Soarta tragică a tânărului Osman. Născut în mijlocul unui cutremur devastator, a murit în altul, protejându-şi fratele

Lumea încă plânge cele peste 50.000 de victime ale cutremurului devastator care a lovit Turcia şi Siria pe 6 februarie. La trei săptămâni de la cutremurul care a distrus mai mult de zece provincii din cele două ţări, operațiunile de salvare au fost suspendate și nu se știe câte persoane mai sunt încă îngropate sub dărâmături.

Fratele lui Osman a fost scos de sub dărâmături după nouă ore

În fiecare zi, din Turcia sosesc povești tragice ale familiilor care i-au pierdut pe cei dragi pe 6 februarie, iar povestea tragediei tânărului Osman Enes a îndurerat pe toată lumea. Asta pentru că Osman a văzut pentru prima oară lumea în timpul unui cutremur devastator și a închis ochii din cauza altuia.

Osman Enes Basturk s-a născut pe 17 august 1999, când Turcia a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 7,6 pe scara Richter, care s-a soldat cu peste 18.000 de decese, și a murit într-un cutremur cu magnitudinea de 7,7 care aproape a nivelat oraşul său, cu puţin înainte de zorii zilei de 6 februarie.

Familia Basturk s-a mutat din Gaziantep la Nurdaga cu trei zile înainte de . Cutremurul devastator i-a găsit pe Osman și familia sa într-o casă nouă. tatăl Mehmet, mama Asiye și fratele Emirhan erau cu Osman în casă în momentul în care totul în jur a început să se prăbușească. Tânărul Osman a murit în timp ce îl proteja pe fratele mai mic cu trupul său.

După câteva ore de acțiune, salvatorii au reușit să-i scoată pe Mehmet, Asiye și Emirhan din ruine, dar pentru Osman nu a existat nicio ieșire. “În noaptea aceea s-a întâmplat un dezastru. Parcă s-a dezlănțuit iadul între noi. M-am trezit pentru rugăciune la 03:05 și apoi am adormit din nou. În momentul în care am adormit a început cutremurul și clădirea a început să se mişte. Alimentarea cu energie s-a oprit şi în clipa următoare totul a început să se prăbuşească. Am rămas îngropaţi”, spune împietrit de durere tatăl Mehmet.

Mehmet reușit să iasă singur de sub ruine. “Am auzit vocea soției mele și a fiului meu mai mic. Am săpat și am săpat. După aproximativ 6 ore am reușit să o scoatem pe Asyie, iar pe fiul meu cel mic după opt sau nouă ore”, spune Mehmet.

Totuşi, bărbatul încă nu poate să creadă că și un alt cutremur i l-a luat. “Fiul meu s-a născut în dimineața zilei de 17 august 1999, când a fost un cutremur, și a murit acum, în acest cutremur. Durerea pe care o simt este de nedescris. Dumnezeu să-i dea un loc în rai. Dumnezeu ni l-a dăruit doar 23 de ani”, spune tatăl îndurerat.

Mehmet spune că Osman s-a sacrificat pentru a-i salva viața fratelui său mai mic, Emirhan. “Și-a pus corpul în joc pentru a-și proteja fratele, pentru ca fratele lui să nu fie rănit”, mai spune tatăl. Acum, familia a rămas şi fără Osman și fără un acoperiș deasupra capului.

“Acum locuim într-un cort, în sat. Am stat vreo 12 zile in spital, apoi ne-am mutat la cort. Înca nu a ajuns niciun ajutor, trăim din ce avem. Mi-am pierdut fiul în acest dezastru. Nu mai am o casă. Îi cer guvernului să ne ajute, pentru că nu știm unde mergem, nu știm cum o să supraviețuim”, spune Mehmet.

Asyie cu greu poate vorbi din cauza durerii. “Ceea ce am trăit este de nedescris. Am trăit sfârşitul lumii. Ne-am mutat în acea casă în urmă cu trei zile. Nici măcar nu am văzut a treia dimineaţă în ea… Acum trebuie să ne înmormântăm fiul”, spune mam neconsolată.