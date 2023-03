Șocul prin care a trecut Dani Oțil: „Am vomitat de la 9 seara până 5 dimineața”. Ce i-a spus doctorul când s-a dus la spital

Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, prezentatorul Dani Oțil a trecut în revistă câteva dintre poveștile sale secrete de viață, dezvăluind cât de mult l-a afectat munca și când s-a gândit că trebuie să pună pauză ca să nu îi fie afectată starea de sănătate.

Dani Oțil a avut de suferit din cauza muncii în exces

Cel mai greu moment din viața colegului lui s-a produs în urmă cu câțiva ani, când acesta s-a necăjit foarte tare din cauza unei mașini de curse căreia i-a murit motorul. Ajuns la spital, după ce și-a vomitat până și sufletul, conform propriilor declarații, doamna doctor care l-a consultat i-a spus că problemele sale nu erau de la stomac, ci de la stres și supărare.

ADVERTISEMENT

Dani a vorbit și despre începuturile sale în radio, spunând că a dormit în garsoniera lui Simion, pe fotolii și că amândoi erau extrem de săraci. Momentul în care Oțil a realizat că muncește peste măsură a fost la una din fostele sale iubite acasă, când adormise cu un șnițel în mână, atât de frânt era de la muncă.

„Până n-a bătut medicul la ușă, n-am lăsat-o moale”

„Noi am fost săraci, îți dai seama. Eu am dormit pe două fotolii la Răzvan în garsonieră, puse cap la cap, pentru că în pat erau el și Robi, prietenul nostru cel mai bine, că ei plăteau chirie. Eu la fotolii nu plăteam. (…)

ADVERTISEMENT

Am descoperit în timp că noi, oamenii de o anumită vârstă, trecuți de 30 de ani, care avem și niște garanții lăsate în viață, când n-ai vrea să pierzi lucruri materiale, gândim după sistemul călătorului cu avionul. Și dacă ai, și dacă n-ai frică de avion, n-ai cum să nu te gândești că se poate întâmpla ceva.

Păi, ca-n orice poveste scrisă, până n-a bătut la ușă medicul, n-am lăsat-o moale. La Timișoara, fiind studenți, eu aveam căminul lângă radio. Noi am acceptat să lucrăm pe același salariu, dar am dat probă separat. Ni s-au pus niște întrebări legate de radio, cum vorbim pe un intro, lucruri banale pentru noi că eram atât de pasionați! Seara eram la prietena ei acasă, mama ei făcuse șnițele și am adormit cu șnițele în mână. Un băiat la 22 de ani trebuie să doarmă cu altceva în mână, cu o sticlă de ceva, nu cu un șnițel… Sincer acum”, a declarat Dani Oțil în podcastul lui Drăghici.

ADVERTISEMENT

a mai precizat că este conștient de faptul că atunci când câștigi bani mulți, sarcinile sunt mult mai mari, însă volumul mare de muncă vine și cu riscuri pentru sănătate.

„M-am lovit la fotbal și am visat că am picioarele rupte”

„Volumul de muncă e normal să fie direct proporțional cu banii pe care îi câștigi, dar cât poți duce treaba asta? Munceam mult și dormeam puțin, încât am avut așa, legat strict de lipsa de somn. M-a lovit destul de rău la fotbal. Când ne-a sunat, aveam șofer, m-a sunat o colegă să cobor, mi-a zis că am plâns că nu puteam să cobor. Eu m-am lovit la fotbal și am visat că am picioarele rupte.

ADVERTISEMENT

Am mai avut episoade din astea de surmenaj extrem. Am zis că ar fi fain să stăm, să mai mergem și la teatru. Până la 29-30 de ani, nu a existat treaba asta, doar să stau. M-am săturat de medici care-mi ziceau același lucruri: analizele ies prost, dar tu pari așa, sănătos”, a povestit Dani Oțil.

ADVERTISEMENT

Cel mai dificil episod a fost în urma unei curse cu mașinile, când autoturismul de care era foarte mândru a dat chix. Dani Oțil s-a consumat atunci în interior, iar asta a aflat-o de la un doctor unde s-a dus ca să îi trateze o problemă la stomac.

„Doamna doctor mi-a zis că știe ce am. A zis: tu la stomac nu ai aproape nimic”

„Am trăit un episod foarte complex. O doamnă mare de interne, șefă de spital, nu dau nume… În perioada asta, mă apucasem de curse. Aveam o mașină și mj-a crăpat motorul. Sărisem destul de tare peste treaba asta, că eram la o cursă cu hostesse, am zis lasă că îmi asum eu, îl repar săptămâna viitoare. Am ajuns la București, eu am mâncat ce a mâncat și echipa mea. Toți am mâncat același lucru. Eu sunt strong la mâncare, pot combina orice cu orice. Am ajuns la București. M-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața. I-am sunat și am întrebat dacă ei au pățit ceva. M-am dus la emisiune. N-am prea rezistat. Tremuram, apoi la 10-11 m-am dus la spital. Doamna doctor mi-a zis că știe ce am. Și am zis: am helycobacter…

Mi-a zis: te-ai necăjit în weekend tare. I-am zis ce am pățit cu mașina. Mi-a zis: tu știi, Dani, că noi pe unde umblăm pe afară la conferințe, ni se vorbește când vine vorba de stomac și de intestine și de necazuri? A zis, stai că-ți dau ceva să nu mai vomiți. Mi-a făcut un cocktail și mi-a spus că nu mi-a pus nimic pentru stomac. Mi-a dat ceva anti-supărare. Și a zis: tu la stomac nu ai aproape nimic, dar de câte ori de enervezi, gândește-te că o să ai o reacție din asta”, a adăugat realizatorul tv.