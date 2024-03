Șoferi prinși drogați la volan în Galați. „Ceva trebuie să ne calmeze puțin din energia pe care o avem”

Poliția din Galați a trimis peste 100 de agenți pe străzile orașului în cursul nopții trecute, pentru a testa șoferii cu aparatele drugtest şi alcooltest, informează . Unul dintre ei nu doar că a fost surprins în timp ce se afla sub influența drogurilor, dar s-au descoperit în rucsacul său mai multe grame de substanțe interzise.

Polițiștii s-au organizat în mai multe puncte din oraș în care șoferii au fost opriți pentru identificarea nerespectărilor legislației rutiere. „Numai în acest punct au fost identificaţi doi conducători care se aflau sub (…) Au fost conduşi la Spitalul de Urgenţă pentru recoltarea probelor biologice”, a spus Bogdan Carp, șeful poliției rutiere din oraș

ADVERTISEMENT

Unul dintre ei a admis că a consumat cannabis în cursul după-amiezii, însă la scurtă vreme polițiștii au găsit indicii că nu era vorba doar de un simplu consumator, ci de un posibil dealer de droguri. „Şi pentru ce e cântarul ăla? Ca să vezi dacă te înşeală? Dar ce cantitate aveţi acolo? 4-5 grame?”, l-a întrebat unul din oamenii legii.

Un alt șofer sub influența unor substanțe interzise a invocat stresul legat de muncă drept scuză pentru folosirea drogurilor. „Lucrez de 4 ani în domeniul IT şi cum lucrez eu acasă pe scaun ceva trebuie să ne calmeze puţin din energia pe care o avem”, s-a justificat tânărul.

ADVERTISEMENT

Însă consumul de alcool sau de droguri nu a fost singura problemă a șoferilor. Unul a prezentat asigurarea mașinii, însă oamenii legii au descoperit că nu plătise ratele la ea. Alții au scăpat doar cu amenzi pentru diverse nereguli la mașină, cum ar fi un far defect sau alte asemenea.

Însă „campionul” încălcării legislației rutiere în acest weekend a fost , Andrei Șelaru pe numele adevărat, care a fost prins conducând cu 236 de kilometri la oră pe Autostrada A1. Poliția i-a suspendat permisul pentru 120 de zile.

ADVERTISEMENT

„Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 35 al sensului de mers către Piteşti, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar, la volanul acestuia, a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Craiova”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Autoritățile au precizat că tânărului de 23 de ani i-a fost suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile și i-a fost aplicată o amendă de 3.300 lei. „Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.300 de lei, iar, ca măsură complemetară, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.

ADVERTISEMENT

Ulterior, într-o postare pe Instagram, vloggerul și-a exprimat regretul față de eroarea comisă. „Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!”, a scris Selly.