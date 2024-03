Vloggerul Selly a rămas fără permis după ce Poliția l-a prins circulând cu peste 230 km/h: „A fost un moment de inconștiență”

Cunoscutul vlogger Selly, pe numele lui Andrei Șelaru, a fost prins conducând cu 236 de kilometri la oră pe Autostrada A1. Poliția i-a suspendat permisul pentru 120 de zile. Vloggerul și-a cerut scuze pentru comportament și a precizat că se grăbea la o filmare.

Selly a rămas fără permis

Vloggerul Selly a rămas sâmbătă fără permis de conducere pentru următoarele trei luni și a fost amendat cu suma de 3.300 lei după ce a fost prins de polițiștii rutieri conducând pe autostrada A1 București-Pitești cu o viteză de 236 kilometri pe oră.

„Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 35 al sensului de mers către Piteşti, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar, la volanul acestuia, a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Craiova”, se arată în comunicatul Poliției Române, transmis sâmbătă.

Autoritățile au precizat că tânărului de 23 de ani i-a fost suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile și i-a fost aplicată o amendă de 3.300 lei. „Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.300 de lei, iar, ca măsură complemetară, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.

Într-o postare pe contul său de Instagram, pentru viteza cu care a circulat. Acesta a precizat că îi va prinde bine să fie pieton o perioadă, precizând că trebuia să fie conștient de faptul că siguranța trebuie să primeze.

„Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a scris acesta.

Selly nu este la primul episod de viteză

Selly nu este însă la primul incident de acest tip. În urmă cu patru ani el a fost prins de polițiști circulând, tot pe A1 București-Pitești, cu 189 km/h. Atunci, pe o perioadă de 90 de zile. Evenimentul a devenit și mai mediatizat după ce Selly a contestat în instanță sancțiunea pe motiv că procesul-verbal era scris ilizibil.

„Procesul-verbal contestat, încalcă dispozițiile prevăzute de art. 16 și 17. din OG nr. 2/2001, întrucât nedescrierea în mod lizibil a faptei în sensul indicării datei, orei și locului in care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor de fapt, ce pot determina în concret starea de fapt, atinge atât nulitatea absolută, cât și nulitatea relativă a procesului-verbal, instanța de judecată neavând posibilitatea în condițiile art.34 din OG nr. 2/2001, de a verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal”, se arată în plângerea vedetei.

Instanța i-a respins însă argumentele copilărești, în condițiile în care polițiștii au depus la dosar înregistrările radar dar și datele din procesul verbal. El a explicat ulterior că cei care l-au sfătuit să facă contestație au fost chiar polițiștii, el susținând că a dorit doar să poată circula cu mașina în acea perioadă, scopul fiind doar acela de a amâna suspendarea.