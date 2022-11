Sofia Vicoveanca, dezvăluiri cumplite: ”Mă cheamă pământul”! Ce își mai dorește artista

Sofia Vicoveanca retrăiește cu aproape aceeași intensitate durerea pe care a simțit-o în copilărie, când a trebuit să se dezrădăcineze de locul în care s-a născut, acum, când se uită la ce se întâmplă în Ucraina.

spune că nu se uită foarte des la televizor, dar din cât a reușit să vadă mai ales ce se întâmplă în țara vecină s-a consumat mult.

„Am slăbit patru kilograme urmărind la televizor, parcă retrăiesc totul. Acești copii refugiați vor fi marcați pe viață”, a declarat Sofia Vicoveanca în podcastul lui Damian Drăghici,

Părinții artistei au pierdut totul în cel de- iar tatăl acesteia a fost prizonier la ruși mai multă vreme. Cântăreața și mama ei au plecat din regiunea Cernăuți și au ajuns la Vicov, de aici provenind și numele ei de scenă, Vicoveanca.

Ce sfaturi a primit cântăreața de la mama ei, în timp ce tatăl era prizonier la ruși

Folclorista a povestit că părinții ei erau destul de avuți înainte să înceapă războiul, aceștia câștigându-și traiul din vânzările de la propria lor prăvălie. „Părinții mei au avut o situație foarte bună, aveau o prăvălie. Noi ne-am refugiat la o mătușă la Vicov, de asta mi se zice că sunt vicoveancă”, a c0mpletat Vicoveanca.

Coșmarul pentru familia Sofiei nu s-a terminat, însă, odată cu încheierea războiului. Vedeta a știut ce înseamnă foametea, căci după conflagrația de acum mai bine de 70 de ani resursele, mai ales cele alimentare, s-au împuținat.

„Tata era prizonier, dar după război a apărut foametea. Eu încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la ce am învățat de la mama.

Îmi spunea așa mama: ai grijă, să nu vorbești mult, să nu râzi tare. Dacă ți-a dat cineva dreptate din privire, să nu uiți sî mulțumești. Cam așa”, a mai povestit Sofia Vicoveanca în cadrul aceluiași interviu.

Damian Drăghici a întrebat-o pe marea artistă cum își omoară timpul atunci când nu este pe scenă, iar Vicoveanca i-a zis că nu poate sta fără să facă nimic. Chiar și atunci când nu este pe scenă, cântăreața simte tot timpul nevoia să fie în priză. La cei 81 de ani, aceasta scrie poezii atunci când vrea să țină departe gândurile singurătății.

„Știu că mă cheamă pământul”

„Eu nu am o poză de copil. Am fost necăjită tare. Este refugiul meu (n.r.: să scrie) să nu îmi bată urâtul și singurătatea la ușă. Primul lucru când mă scol, îmi fac patul. Zilnic fac ceva. Ori spăl, ori calc, ori am grijă de flori”, a mai spus artista, precizând că are sute de plante acasă.

Cântăreața a mai spus că e conștientă că are deja o vârstă și a mărturisit că îi cere în fiecare rugăciune lui Dumnezeu să o lase lucidă până când va închide de tot ochii.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata… Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare”, a mai zis Sofia Vicoveanca.