Soldat irakian, căutat pentru complicitate la răpire și crimă, pus în libertate de justiția română

Un bărbat din Irak a fost pus în libertate de judecătorii de la Curtea de Apel din Timișoara, deși acesta avea un mandat de arestare internațional emis de autoritățile din Bagdad. El este acuzat că a participat la răpirea și uciderea unui conațional, însă judecătorii au decis să-l lase liber, pentru că autoritățile irakiene nu au trimis la timp cererea de extrădare.

Irakianul este bănuit că le-ar fi dat răpitorilor pontul

Fost soldat în armata irakiană, Ahmed A.S. este bănuit că a făcut parte dintr-o grupare care a răpit mai multe persoane. Printre acestea se afla și Raheem, fiul unui afacerist local, care a fost ucis de răpitori pentru că familia a refuzat să plătească răscumpărarea.

În aprilie 2015, liderul grupării și complicii săi au recunoscut că l-au ucis pe Raheem, după două încercări eșuate de obținere a răscumpărării. Alayawi, ”creierul operațiunii”, le-a spus anchetatorilor că victima a fost ucisă pentru a nu-i deconspira pe răpitori, însă a menționat și numele unui soldat din armata irakiană, care i-a ajutat: Ahmed. Acesta fusese ”cantonat” în casa victimei victimei și le-a vândut răpitorilor pontul.

În iunie 2016, pe numele lui Ahmed a fost emis un pentru complicitate la omor, infracțiune care se pedepsește cu moartea în Irak. Acesta însă dispăruse de câteva luni bune.

Mai precis, el susține că a ajuns în Germania în 2015 și că are o relație stabilă cu o româncă din județul Caraș-Severin, alături de care are un copil în vârstă de 3 ani. În plus, el are și un loc de muncă din anul 2017. Irakianul a mai dezvăluit că a venit în România cu intenția de a se căsători, motiv pentru care și-a luat trei săptămâni de concediu de la serviciu.

Irakianul spune că e amenințat cu moartea, pentru că a colaborat cu americanii

În fața judecătorilor din România, Ahmed nu a recunoscut fapta de care este acuzat și a venit cu o altă variantă. El susține că în țara lui natală este considerat un trădător pentru că , motiv pentru care se dorește lichidarea fizică a lui și a familiei sale.

”Astfel, a arătat că la data comiterii presupusei infracţiuni, era soldat şi a avut această calitate din anul 2003 până anul 2015. Nu a avut nicio legătură cu această faptă şi apreciază că dacă era vinovat putea să facă obiectul unei acuzaţii în perioada în care s-a aflat în Irak. A plecat din Irak în anul 2015.

În perioada în care a fost soldat a colaborat cu soldaţii americani şi acest lucru a făcut să fie căutat de către „miliţiile”, respectiv organizaţiile care erau împotriva armatei americane şi să se simtă în pericol. Din acest motiv a părăsit Irakul. Menţionează că în aceea perioadă a primit scrisori de ameninţare în cazul în care mai rămâne în ţară.

Totodată a precizat că a fost victima a două tentative de omor, prima a constat în aceea că i s-a pus o bombă în locuinţă, şi aceasta a explodat în momentul în care se afla pe stradă; iar, ulterior, și-a continuat serviciul ca soldat şi atunci i-a fost incendiată maşina. Atunci a suferit leziuni şi a fost internat în spital o perioadă de o lună. După externare, a primit scrisoarea de ameninţare.

A mai arată că i-a fost omorât fratele în 2006, tot prin amplasarea unei bombe. Despre situaţia din Irak susţine că, dacă colaborezi cu soldaţii americani, eşti ameninţat şi în pericol de a fi ucis. Precizează că el a plecat în 2015 din Irak cu avionul şi dacă ar fi fost o problemă apreciază că putea fi reţinut atunci”, se arată în .

Curtea de Apel Timișoara l-a pus în libertate pe irakian după 40 de zile de arest

Irakianul a prezentat instanței un permis de ședere pe teritoriul Germaniei emis în aprilie 2023 și spune că autoritățile germane au mai respins o cerere de extrădare, pe motiv că nu poate trimite un om la moarte sigură.

Pe 30 iunie 2023, Curtea de Apel Timișoara a constatat că perioada maximă permisă pentru arest provizoriu a expirat și a dispus punerea în libertate a soldatului irakian, motivând că autoritățile irakiene nu au trimis la timp cererea de extrădare. Bărbatul a stat închis timp de 40 de zile, iar în prezent nu are interdicție de a părăsit România.