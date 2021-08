Ucigașul lui Teo Peter nu-și mai vede copiii! Fosta soție i-a luat locul lui Chris în armata americană

Moartea lui Teo Peter (50 de ani), survenită ca urmare a unui tragic accident rutier petrecut pe 4 decembrie 2004, a determinat apariția unei tensiuni enorme la nivel diplomatic între România și Statele Unite ale Americii. Și asta pentru că vinovat pentru dispariția celebrului rocker a fost Christopher Vangoethem, un pușcaș marin angajat al ambasadei americane la București.

Cum , valul popular de revoltă a fost unul uriaș, la București cerându-se socoteală autorităților pentru fapta pușcașului marin. Numai că, profitând de imunitatea diplomatică a acestuia, înalții responsabili americani l-au scos imediat din țară, în secret, cu un avion guvernamental.

Vangoethem a fost scos din țară în secret, având imunitate diplomatică

În dosarul procesului intrumentat de autoritățile americane, care l-au adus pe Vangoethem la baza militară din Virginia, responsabilii ambasadei din România au reprodus momentele teribile trăite imediat după accident, atunci când bucureștenii luaseră cu asalt mașina vinovatului.

”La faţa locului se strânsese o mulţime mare de oameni, ceea ce era neobişnuit pentru acea oră a zilei. N-am ştiut la acea dată cine erau, dar între ei se găseau o mulţime de reporteri cu camere de luat vederi şi reflectoare. Cred că reporterii îşi dăduseră seama că cel din maşină era sergentul VanGoethem şi se repeziseră către maşină, încercând să-l filmeze. Înconjuraseră maşina şi loveau în parbriz şi încercau să filmeze prin parbriz. În acel moment eram de departe depăşiţi numeric”, așa suna mărturia depusă la dosar a unui oficial american care a ajuns imediat la locul accidentului.

”Nu eram înarmat nici eu, nici personalul de pază. Poliţia nu mişca mai nimic. Ostilitatea (mulţimii) era îndreptată către sergent, aşa că am decis împreună cu şeful personalului de pază că cel mai bun lucru ar fi să-l ducem înapoi la ambasadă. Eu am luat această decizie. După ce au plecat cu sergentul VanGoethem, m-am asigurat că agenţii de pază i-au explicat poliţistului aflat la faţa locului că nu aveam impresia că (poliţia) îi asigura sergentului siguranţa personală şi că dădusem ordin să fie dus de acolo. Dacă voiau să vină la ambasadă să-şi continue ancheta, eram dispuşi să cooperăm“, a încheiat oficialul american.

Americanii l-au considerat nevinovat de moartea lui Teo Peter, dar vinovat de adulter

Pe 1 februarie 2006, după 10 zile în care instanța a marșat pe observațiile făcute de echipa americană de agenți trimisă la București, Curtea Marțială a statului Virginia a decis că Vangoethem este nevinovat la acuzația de omor prin neglijență, dar că este vinovat la acuzația de adulter! Și asta pentru că, deși căsătorit, Vangoethem recunoscuse că petrecuse în noaptea tragediei cu o altă femeie.

Decizia judecătorilor a avut la bază raportul echipei de investigatori trimisă la București, care a remarcat, înainte de toate, ”semaforizarea defectuoasă a intersecției” în care a avut loc accidentul. Pentru a duce cinismul la cote și mai înalte, pușcașul marin a primit și o scrisoare de mustrare, fiind găsit vinovat de declarații oficiale false în fața anchetatorilor.

Martor esențial în proces, taximetristul care conducea mașina în care se afla Teo Peter nu a fost citat, refuzând să comenteze circumstanțele în care a avut loc accidentul. Evident, acest aspect a alimentat la București ideea că americanii au făcut tot ce le stă în putință penru a mușamaliza un caz care nu le făcea deloc cinste la nivel de imagine.

Ulterior accidentului, apoi la ambasada americană din capitala Omanului, Muscat. Alături de soția Kathy și de cei doi copii ai lor, Alyssa și Collin, Christopher a încercat o perioadă să fie mult mai discret ca prezență în spațiul public.

După ce a divorțat de Chris, Kathy i-a luat și copiii, și locul în structurile de stat

După ce s-a retras oficial din armata americană, ucigașul lui Teo Peter a încercat o reconversie profesională, terminând o facultate cu profil economic din Wisconsin. Cum nu a găsit însă de lucru în domeniu, Vangoethem și-a asigurat existența reparând mașini în Iron River (Michigan), orașul său de baștină.

Cea mai dură lovitură pe care a primit-o Vangoethem a venit însă din partea soției. Proabil sătulă de escapadele amoroase ale partenerului, Kathy a divorțat de Christopher și s-a recăsătorit acum câțiva ani cu Manuel, un bărbat pe care-l cunoscuse într-o misiune în Afganistan.

Împreună cu Manuel, care are 4 copii dintr-o căsnicie anterioară, Kathy are grijă și de cei doi copii pe care-i are cu Vangoethem. Astăzi, relațiile dintre tatăl Chris și copiii Alyssa și Collin lipsesc aproape cu desăvârșire, aceștia considerându-l pe fostul pușcaș marin vinovat de destrămarea familiei, așa cum se plângea la un moment dat chiar Vangoethem într-o discuție online cu un prieten apropiat.

Interesant este faptul că retragerea din structurile militare a lui Christopher Vangoethem a coincis cu intrarea fostei sale soții în sistemul de stat american. Astfel, Kathy a devenit un apreciat specialist al Departamentului de Stat american, axat pe politici militare externe.