Soldații ucraineni poartă cu mândrie însemne militare amuzante. Ce înseamnă unicornul și ”ștrumful” albastru de pe ecuson

Aceste însemne pot spune mai multe despre un soldat decât afilierea lui la un regiment sau batalion. a făcut o selecție a celor mai neobișnuite astfel de însemne militare, printre care se află căluți de mare, dragoni, bursuci, unicorni sau castori nervoși. Șevronul sau epoletul este folosit de unitățile militare în paralel cu cele oficiale, aprobate de armata ucraineană.

Însemnele militare folosite de soldații ucraineni în război

Deseori, oamenii confundă însemnele militare oficiale cu cele neoficiale, făcute special de soldați pentru a se diferenția de colegii lor. Forțele armate ale Ucrainei își dezvoltă și își aprobă însemnele de umăr în formă de scut, care sunt considerate principale și oficiale. Între timp, șevronul are un rol suplimentar, este un petic cu două dungi în formă de V, folosit pentru a semnala informații despre unele categorii de militari. În armata ucraineană, de exemplu, doar sergenții au șevron, le poartă pe semnele umărului. Pe baza numărului de epoleți, este mai ușor să se facă distincția între gradele militare de sergent junior, sergent și sergent superior. Cu toate acestea, cuvântul ”șevron” este folosit pentru orice fel de petic militar în Ucraina de cele mai multe ori.

Însemnele militare pentru mâneci de umăr au apărut pentru prima dată în secolul al XIX-lea. Înainte de aceasta, unitățile militare se distingeau prin uniformele lor colorate – roșu, albastru, galben etc. Cu toate acestea, armamentul a evoluat, iar în curând soldatul a putut fi ucis de la o distanță mai mare. Kaki a devenit culoarea uniformelor militare pentru a evita asta, printr-un camuflaj mai bun.

Ca rezultat, patch-urile (sau peticurile) au devenit o modalitate principală de a distinge aliații de inamicii de la distanță. Prin urmare, însemnele mânecii de la umăr utilizează maximum patru culori și patru semne sau simboluri pentru a rămâne lizibile cu ochiul liber. Aceste embleme arată apartenența la o forță specifică (de exemplu, element, unitate militară sau formație). De asemenea, ele indică scopul unității și specificul activității (de exemplu, trupe terestre, forțe aeriene sau marine).

Confuzia terminologică dintre șevron și însemnele mânecii de la umăr datează din 1917 post-revoluționar. Pentru a-și identifica formațiunile militare, Garda Albă s-a bazat pe șevronuri (epoleți) în sensul lor clasic – peticele în formă de V de diferite culori – ca singure semne distinctive pentru trupele sale. Mai târziu, când armata a început să folosească însemne pentru mâneci de umăr (patch-uri), oamenii s-au tot referit la acestea ca epolet, din obișnuință.

După ce Ucraina și-a proclamat independența, armata sa a abandonat însemnele sovietice ale mânecii de umăr și a început să-și creeze propriile embleme. Noile embleme trebuiau să fie mai apropiate de cele folosite în Europa. Armata ucraineană a stabilit abia recent Ghidul de instrucție cu privire la anumite probleme în dezvoltarea și introducerea însemnelor militare al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Orientările interzic încorporarea de icoane sau alte simboluri religioase în însemnele militare. De asemenea, este interzisă combinarea armelor și echipamentelor din diferite perioade istorice într-o singură compoziție, de exemplu, un lansator de rachete Javelin și o sabie. În plus, niciun portret al unei figuri distinse nu ar fi aprobat. Nici numele lor nu poate fi folosit – chiar dacă unitatea este numită după acea persoană. Punerea inscripțiilor pe însemnele mânecii umărului nu este, în general, recomandată. Emblemele sunt dezvoltate în două variante: una în paleta kaki pentru purtare în teren și cealaltă colorată pentru alte ocazii.

Cu toate acestea, pe lângă însemnele mânecii de umăr, există și așa-numitele petice morale, care sunt denumite în mod obișnuit ”șevronuri neoficiale”. Peticele morale reflectă în primul rând simțul umorului al purtătorilor lor. Armata le poate purta doar pe teren, dar nu și la locul lor de desfășurare permanentă, de exemplu, bazele militare.

Emblema scafandrilor sabotori

Acestea sunt emblemele celui de-al 801-lea Centru Subacvatic Anti-Sabotaj și Anti-Mine. Primul este însemnul oficial al mânecii de umăr al Centrului, iar al doilea este vechiul petic al Detașamentului Independent 801, care a avut sediul la Sevastopol până în 2014. Membrii Centrului poartă în prezent ambele: unul ca însemn oficial al mânecii de umăr și celălalt ca tribut. Rechinul reprezintă dușmanul, care trebuie învins.

Emblema dragonului Neptun

Însemnele oficiale ale mânecii de umăr ale Regimentului 32 de Artilerie de Rachete prezintă un dragon. Testele sistemului de rachete Neptun au fost efectuate la baza regimentului, astfel încât suflarea de foc a dragonului poate fi văzută ca o metaforă pentru folosirea rachetelor.

Raza de soare

Însemne oficiale de mânecă de umăr ale Detașamentului Special de Voluntari Sunshine Zakarpattia. Comandantul detașamentului, numele de cod Friend Grey, și comandantul adjunct, numele de cod Stork, explică semnificația acestuia: „Petectul a fost creat la începutul războiului ruso-ucrainean în 2014. La acea vreme, detașamentul avea bază amplasată într-o tabără de copii cu acest nume, iar numele a rămas. Soarele de desene animate a fost adăugat pe petic pentru a arăta că până și cei duri de la operațiunile speciale ar putea aduce raze de bine și lumină”.

Tigru de luptă

Însemne oficiale ale mânecii de umăr ale Regimentului 9 de Luptători. Dezvoltat în jurul anilor 1997–1998 de heraldistul ucrainean Valerii Liahov. În anii 1990, Liakhov a proiectat o serie întreagă de embleme pentru Forțele Aeriene Ucrainene în acest stil. După ce lucrările sale au câștigat concursul de creație, comandamentul Forțelor Aeriene a aprobat schițele lui însemne ca standard. Cu toate acestea, ele nu mai sunt folosite acum.

Căluț de mare

Însemnele oficiale ale mânecii de umăr ale Centrului de Operațiuni Speciale Marine Kish Otaman Antin Holovatyi 73-a a apărut în 2019. Peticul înfățișează un cal de mare cu sabia lui Sviatoslav Viteazul pe fundal negru și albastru-mare. Căluțul de mare reprezintă aspectul de mare al Centrului, cât de confortabil se simt membrii săi în mediul acvatic și capacitatea lor de a rămâne ascunși. Între timp, sabia simbolizează angajamentul față de arta militară, afilierea cu informațiile militare și capacitatea de a-și îndeplini sarcinile în orice condiții.

Peticul medical

Acesta este însemnul neoficial al mânecii de umăr al Cavalerilor din Prima Campanie de iarnă a 28-a Brigădă Mecanizată Independentă. A fost dezvoltat pe la sfârșitul anilor 1990 și nu mai este folosit acum.

Castor nervos

Însemnele oficiale ale mânecii de umăr ale unității militare A3955 au fost aprobate în februarie 2020. Schița sa a fost creată de artistul și designerul grafic ucrainean Roman Shostia. Paleta de culori reflectă afilierea unității cu forțele podului ponton care lucrează pe uscat și pe apă. În heraldică, castorul simbolizează capacitatea de lucru, priceperea inginerească, diligența, protecția și angajamentul. În plus, imaginea castorului este considerată la nivel internațional o marcă de cooperare, în care unitățile de pod ponton sunt adesea implicate. Castorul își arată dinții, semnalând disponibilitatea de a lupta cu inamicul.

Rața sălbatică

Acesta este patch-ul Detașamentului Comun de Rațe Sălbatice al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Detașamentul de voluntari a fost înființat în 2014 și a luat parte la luptele pentru Aeroportul Donețk. Iată ce a avut de spus colonelul Bohdan Bondar despre însemnele detașamentului pe mâneca de umăr: „În 2014, când detașamentul meu a încercat să preia funcția Zenit, am petrecut câteva zile în orașul Tonenke, unde am intrat sub bombardamentul inamicul Grad MLRS. Aproape toate echipamentele și bunurile noastre au ars. Prin urmare, ne-am schimbat în uniformele poloneze pe care le-am primit de la voluntari. Și o zi mai târziu, presa separatistă a difuzat o știre despre „forțele speciale poloneze care s-au agățat de poziție cu ultimele lor zile”. Mercenarii sunt denumiți în mod informal „rațe sălbatice” în întreaga lume. Având în vedere apartenența noastră la Forțele Aeriene, oamenii au început să ne spună în glumă și rațe sălbatice, pentru că zburăm și „aruncăm bombele”. A prins, iar apoi voluntarii au venit cu șevronul și steagul.”

Emblema de munte

Însemnele Batalionului 109 de asalt montan al Brigăzii 10 de asalt montan din Halychyna. Însemnele batalioanelor din subordinea Brigăzii 10 au fost aprobate oficial în 2018. Toate au trăsături comune — un animal sau o pasăre din Carpați, floare de colț (simbol al perseverenței și curajului), securi de luptă Hutsul încrucișate (un simbol al protecției, hotărârii și dispoziției severe), și munți (Hoverla, Berbeneskul și Pip Ivan din lanțul muntos Chorna Hora). În acest caz, copca arată rădăcinile Halychyna ale batalionului.

Corbul galic

Însemnele oficiale ale mânecii de umăr ale Brigăzii Independente 102 a Forțelor de Apărare Teritorială Ivano-Frankivsk ale Forțelor Armate ale Ucrainei a fost aprobată în 2021. Corbul este o amintire a rădăcinilor din Galicia ale Brigăzii. Variații ale acestei păsări au fost văzute pe stemele Galiei încă din secolul al XI-lea.

Unicorn LGBT

Patch neoficial al armatei LGBT ucrainene. În iarna anului 2021, ilustratoarea Nastia Levytska a fost abordată pentru a crea un logo pentru o societate militară LGBT. ”Rezumatul a fost confuz și au oferit o grămadă de poze anime alese de membrii comunității și șevronurile militare existente ca referință”, povestește Nastia. ”În cele din urmă, ne-am oprit asupra unicornului ca o imagine recunoscută pe scară largă. M-am hotărât să-l desenez nu drăguț, ci curajos – suflând foc și purtând armură. Mi-a fost greu să găsesc echilibrul – am vrut să evoce vibrații LGBT, fără să arate șchiop. De asemenea, trebuia să aibă acel aspect dur, militar. Ba chiar am curățat focul pentru a evita orice aluzie de imagine sexuală pentru a nu-i provoca pe cei care urăsc această comunitate”. În heraldică, un unicorn este asemănat cu un soldat curajos care preferă să moară decât să se predea inamicului.

Vrăjitoare de luptă ucrainene

Când a izbucnit războiul, profesionistă IT și ciclistă Rina Starcheus și-a trimis cei doi copii și restul familiei în Vestul Ucrainei și s-a alăturat Forțelor de Apărare Teritorială. Cu toate acestea, pe lângă uniforma ei militară, ea a decis să poarte urechi din plastic și o batistă cu ornament floral. Alți voluntari i-au îmbrățișat curând stilul. Așa a apărut un detașament neoficial de vrăjitoare de luptă ucrainene și mai târziu însemnele sale pe mânecă de umăr proiectate de Andrii Yermolenko.

”Teme-te de norul de furtună și de mulțimea din Bucha”

La mijlocul lunii aprilie, designerul Vlad Borsch și a hotărât să creeze un petic „pentru prietenii săi de cartier”. La acea vreme au fost realizate 150 de petice neoficiale, dintre care 80% sunt acum purtate de militari. Expresia „Teme-te de norul de furtună și de mulțimea din Bucha” este preluat din folclorul local, iar culorile peticelor sunt de fapt cele văzute pe steagul orașului.

Ștrumfii bețivi

Armata ucraineană se referă la alcoolicii cronici drept „avataruri” sau „strumfi” [o joacă pe culoarea albastră a pielii a Na’vi sau ștrumfii și un nume argou pentru băutorii mari din țările post-sovietice – „sinyak” (un albastru/învinețit). Se face referire la faptul că cei mai marginalizați alcoolici care nu pot cumpăra băuturi alcoolice sunt cunoscuți că recurg la consumul de alcool denaturat, (n.red Spirt Mona) care are în un colorant albastru pentru ușurința identificării vizuale . De asemenea, ei sunt numiți ”Cargo 500” sau ”Cargo 250” (ca într-o sticlă de vodcă de jumătate de litru sau un sfert de litru) (Piesa „Cargo 200”, un termen informal . folosit în țările sovietice). Acest petic neoficial este dat mai mult ca o pedeapsă pentru purtător și un avertisment pentru alți soldați. A fost proiectat de voluntari când a începutul războiului din Donbas.