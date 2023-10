Sonny Flame, experiențe paranormale după moartea mamei sale

Sonny Flame a împlinit, pe 30 septembrie 37 de ani, și ne spune cum a renunțat la o carieră în arhitectură pentru a face muzică. Care este cea mai frumoasă amintire cu mama lui, pe care a pierdut-o la 12 ani.

Cunoscutul cântăreț Sonny Flame, pe numele real Mihai Răzvan Preda, a împlinit 37 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Sonny Flame își amintește de cât de groaznic i s-a părut Bucureștiul atunci când s-a mutat aici. Aflăm ce i-a spus tatăl sau atunci când a renunțat la arhitectură pentru prima iubire, muzica, și cum s-a ținut departe de droguri și alcool atunci când s-a mutat în capitală.

Sonny Flame rememorează moartea mamei sale, pe când el avea doar 12 ani. Își amintește cum i-a apărut în vis, învăluită în lumină și raze cerești, și de ce nu a mai putut participa, multă vreme, la înmormântări. Celebrul cântăreț recunoaște că, datorită temperamentului său, a reușit să-și strice niște prietenii și își amintește cea mai periculoasă pățanie petrecută pe scenă, la un concert.

Sonny Flame: “Viața trece pe lângă tine și nu te bucuri de nimic”

este un cântăreț de muzică raggae, dance hall, pop și R&B. A devenit foarte cunoscut odată cu lansarea piesei ‘Havana Lover’ dar piesa care a avut cel mai mare succes a fost ‘Pune-mă-c cap’. Chiar dacă melodia nu a intrat niciodată pe radio și nu are videoclip, este cel mai des cerută la concertele cunoscutul artist din România.

“Viața la 37 de ani de regulă este cam cum ți-ai făcut-o până atunci (râde, n. red.). Cred că fiecare este responsabil de alegerile pe care le face de-a lungul vieții și de cele mai multe ori, avem parte de ceea ce merităm fiecare. Asta în funcție de cât muncim, cât de focusați suntem, ce relații ne facem, dacă știm să profităm de oportunități.

În cazul meu, pot să spun că am o viață foarte frumoasă, și sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Trăiesc într-adevăr un vis și sunt fericit că fac ceea ce ador să fac, și anume muzică.

Mai mult decât atât, consider că în prezent sunt cea mai bună versiune a mea de până acum. Vorbesc și din punct de vedere muzical cât și uman, și îmi doresc să evoluez și să mă dezvolt cât pot de mult în această “frumoasă excursie”, numită viață”, mărturisește Sonny Flame.

Sonny Flame a evoluat mult în ultimii ani, atât profesional cât și uman. A ajuns la înțelepciunea de a nu-și mai dori nimic pentru că, odată o dorință îndeplinită, va veni alta la rând. A început să scrie versuri și să compună muzică de la vârsta de 15 ani. Când a dat admiterea la liceul de artă, profesorii l-au îndemnat să urmeze o carieră muzicală.

“Mi-am dat seama că cea mai înalta fericire este atunci când nu-ți dorești nimic. Dorința este opusul păcii interioare. Evident că, dacă lași mintea să te stăpânească, apar dorințe de peste tot. Este ca un sac fără fund, nu se termină niciodată, iar tu alergi în stânga și-n dreapta după ele. Viața trece pe lângă tine și nu te bucuri de nimic, pentru că tot timpul ești în goana după următorul obiectiv și după îndeplinirea următoarei dorințe.

Și atunci când dobândești, de exemplu, ceva după care ai tânjit, nu te ține o veșnicie bucuria. Te acomodezi destul de repede și mintea va căuta în continuare să-și ‘dorească’. Sunt de părere că trebuie să conștientizăm asta și să mai lăsăm lucrurile să se întâmple și în voia lor, să nu încercăm să le controlăm mereu. Dumnezeu știe cel mai bine”, declară cunoscutul cântăreț.

“După ce a părăsit trupul am avut un vis foarte frumos cu ea”

Cunoscutul cântăreț a avut o copilărie frumoasă și, de la 4 ani, a făcut înot de performanță. Chiar dacă avea activitate, abia aștepta să iasă afară cu prietenii. Sonny Flame trăiește, de ani de zile, cu o durere în inimă. La vârsta de numai 12 ani el și-a pierdut mama.

“Am avut o copilărie frumoasă, îmi amintesc că tot ce îmi doream era să ies afară la joacă cu prietenii. Deși am avut o viață de sportiv încă de mic, pentru că am făcut înot de performanță de la 4 ani, abia așteptam să-mi termin temele că să pot să ies afară să mă joc. Am făcut și câteva nebunii, dar în general am fost destul de liniștit.

Toate amintirile legate de mama sunt frumoase, nu aș putea să fac o diferență. Am reușit să trec oarecum peste această pierdere fiind conștient că ea mă sprijină dintr-un alt plan al existenței. Am simțit-o întotdeauna aproape, ori de câte ori am avut nevoie. Imediat după ce a părăsit trupul, îmi amintesc că am avut un vis foarte frumos cu ea.

Asta m-a liniștit și m-a încărcat cu o energie pe care mi-e greu să o descriu în cuvinte. Mi-a apărut în vis îmbrăcată într-o rochie albă, învăluită în lumina și raze cerești. Nu mai țin minte ce mi-a spus, dar știu că m-am trezit plângând de fericire și foarte ușurat”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Sonny Flame.

“N-am mai participat la nicio înmormântare ani buni”

Moartea mamei lui a fost o experiență traumatizantă motiv pentru care, ani la rând, nu a mai putut merge la nicio înmormântare. Tatăl sau și-a dorit foarte mult că el să urmeze cursurile facultății de Arhitectură, dar Sonny Flame avea alte gânduri. Și, la 19 ani, a plecat de acasă să-și împlinească visul.

“Atunci când am pierdut-o pe mama, când a trebuit să asist la înmormântarea ei, au fost niște momente care m-au marcat. După asta n-am mai participat la nicio înmormântare ani buni. Am refuzat să iau parte la aceste ceremonii chiar și când au murit bunicii mei, nu mai voiam să trec prin astfel de momente. Dar, odată cu trecerea timpului, am înțeles că ele fac parte din viață, și trebuie să le onorăm în cinstea celor care au trecut dincolo.

Viața este despre a învață să pierzi și, indiferent cât îți este de greu în anumite momente, trebuie să continui. Orice s-ar întâmpla, după cum spune vorba românească, viața merge înainte“, declară Sonny Flame, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Întotdeauna am fost un luptător”

Sonny Flame mărturisește că, după atâția ani de muzică, s-a maturizat foarte mult. Se declară un adevărat luptător și recunoaște că nu și-a pierdut speranța, nici măcar în momentele cele mai grele.

“E clar că m-am maturizat și am acumulat multe experiențe de viață în toți acești ani. Am făcut multe alegeri bune, multe mai puțin bune, dar toate au condus la omul care sunt astăzi și nu regret nimic. Pot să spun că, de când m-am hotărât să o iau pe acest drum, nu mi-am pierdut niciodată entuziasmul de a compune, de a face muzică.

Nici chiar în momentele cele mai grele, când lucrurile nu mergeau așa cum mi-aș fi dorit. Întotdeauna am fost un luptător, plin de ambiție și determinare. Nu am renunțat la visul meu niciodată, în ciuda obstacolelor care au venit de-a lungul timpului. În concluzie, cred că doar am avut de câștigat”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Sonny Flame.

“Lumea nu știe multe despre mine”

În 2006, Sonny Flame el a terminat primul său album demo, împreună cu unul dintre artiștii și producătorii cu care devenise prieten, F.Charm. Albumul însă a fost refuzat de către toate casele de discuri din România. Le era teamă că un nu ar genera suficiente venituri de pe urmă vânzărilor. Acest lucru nu l-a dezamăgit pe Sonny Flame ci dimpotrivă, l-a ambiționat și mai tare.

“Lumea nu știe multe despre mine. Nu știe în primul rând câtă muncă implică ceea ce facem noi, artiștii, cât stres, câte nopți pierdute se adună. Nu știe cât este de greu, mai ales dacă alegi să fii independent. Nu vreau să sune a “plâns”, dar asta este adevărul.

Cine are în plan să facă asta, să se gândească bine înainte. Îți trebuie nervi de oțel și multă multă răbdare. Revenind la mine, tot ce am făcut în tot acest timp, de când m-am apucat de muzică și până în prezent, bun sau rău, a fost doar că să-mi continui visul și să evoluez cât pot de mult”, mărturisește cunoscutul artist.

“Tata nu a înțeles ce simțeam eu pentru muzică”

Mereu și-a dorit să facă muzică așa că a trebuit să aleagă între facultatea de Arhitectură și prima iubire. A plecat la București alegând muzica. Tatăl sau i-a tăiat veniturile așa că Sonny Flame a învățat să se descurce singur, muncind foarte mult.

“Mă mutasem în București, din orașul meu natal, Ploiești, pentru că eram la facultate, la arhitectură. Tata nu prea a înțeles la momentul respectiv ce simțeam eu pentru muzică, deși am căutat să-i explic cât am putut de bine la acea vârstă. Întotdeauna am făcut ceea ce mi-a spus inima. Am fost nevoit să aleg, deoarece am conștientizat că erau două direcții total diferite (muzică și arhitectură), pe care nu le prea poți face în paralel și mai ales bine pe ambele. Așa că am ales să fac muzică, pentru că m-am îndrăgostit instant de acest proces creativ și de tot ce înseamnă această viață de scenă.

Toate sentimentele și trăirile pe care le aveam când scriam versuri, când le cântam la microfon, când eram pe scenă, nu mi-au fost oferite nici de arhitectură, nici de nimic altceva în această lume. De aceea sunt absolut convins că acesta este drumul meu”, povestește Sonny Flame.

“Primele zile în București mi s-au părut groaznice”

La 19 ani Sonny Flame și-a luat soarta în mâini și a plecat la București, unde i s-a părut groaznic de greu în primă fază. A început să înregistreze tot felul de demo-uri rămânând departe de influențele negative ale orașului. Tot ce îl interesa era să facă muzică și să aibă bani să-și plătească chiria.

“Primele zile petrecute în București, atunci când mă mutasem, mi s-au părut groaznice. Un oraș nou, și nu orice oraș, cel mai mare din țară, multă agitație, stres. Lumea ca furnicile în toate direcțiile, prețurile de două ori mai mari că în orașul meu. Mă simțeam foarte mic într-o lume mare, un sentiment care mă cutremura.

În plus de asta, tata mi-a spus că nu mă mai ajută financiar dacă decid să renunț la facultate și să aleg muzica. Instant m-am trezit singur și am realizat că trebuie să fac cumva să rezist, să-mi continui visul. Așadar, m-am concentrat pe muncă la studio, și toate activitățile care țineau de muzică. Am început să cunosc oameni din industrie și am stat departe de anturaje dubioase și de droguri, alcool și altele pentru că eram focusat pe ceea ce trebuia să fac. Aveam chirie de plătit și trebuia să mă întrețin singur, nu-mi permiteam să arunc banii pe prostii”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Sonny Flame.

“Mi s-au rupt pantalonii între picioare”

Sonny Flame și-a lansat albumul de debut pe 30 noiembrie 2012. Intitulat ‘Way of Life’, albumul conține 14 piese care au fost compuse pe parcursul anilor, piese repezentative pentru Sonny Flame. În luna iulie 2013 lansează single-ul ‘Loca Pasion’, însoțit de un videoclip filmat în Republica Dominicană. Dar nicio piesă nu a fost mai cerută și mai cântată ca ‘Pune-mă-n cap’.

“Piesa ‘Pune-mă-n cap’ nici măcar nu are un videoclip și nici pe radio nu a fost. Cu toate astea, la concerte, oriunde am fost, lumea reacționează cel mai bine pe ea. Într-adevăr, a prins ‘în stradă’, cum ne place nouă să spunem, și mă bucur și acum să o cânt. Mă așteptam să funcționeze, sincer. Am lucrat-o cu cei de la Deepside Deejays, care erau foarte buni pe sound în acea perioadă.

Cât despre momentele haioase de pe scenă…Îmi aduc aminte că, în perioada când popcornul era la modă, aveam concert într-un club prin Moldova. Acolo era o scenă destul de înaltă, care nu avea scară, iar eu purtam niște pantaloni cu turul lăsat. M-am gândit înainte cum să fac la momentul intrării și mi-am spus ‘trebuie să sar, că altfel or să mă țină pantalonii și n-o să pot urca’.

S-a dat drumul la intro, eu cu microfonul în mână ‘bună seară, bine v-am găsit’ și, când am făcut săritura ca să ajung pe scenă, mi s-au rupt pantalonii între picioare. Și nu orice ruptură, una care îmi permitea să fac cam orice mișcare, deci îți închipui (râde, n. red.)”, își amintește cunoscutul cântăreț.

“Am stricat câteva prietenii de-a lungul timpului”

Cel mai mare defect al lui Sonny Flame este lipsa de diplomație în anumite situații. Lucru care, în trecut, i-a dăunat, pierzând niște prietenii. Mărturisește că a învățat să tacă mai mult și să lase faptele să vorbească.

“Mi-aș fi dorit să fiu mai diplomat în anumite situații. Sunt o fire foarte directă, nu-mi place să o iau pe ocolite și spun în față fix ceea ce simt. Asta, în zilele noastre, și mai ales în industria muzicală, poate deranja și te poate afecta.

Am stricat câteva prietenii de-a lungul timpului din cauza temperamentului meu, dar tind să cred că m-am schimbat. M-am maturizat și am învățat să gestionez altfel momentele, astfel încât să nu-mi tai singur craca de sub picioare. Câteodată e mai bine să taci și să-ți vezi de treabă, să lași faptele tale să vorbească”, declară Sonny Flame, în exclusivitate pentru FANATIK.