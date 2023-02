Dana Marijuana, terorizată de un om al străzii: ”Se folosește de identitatea mea pentru a cerși bani”

Dana Coteanu, alias Dana Marijuana, a trecut în ultimii ani prin grele încercări. Pierderea tatălui, a jumătății, probleme financiare sunt doar o parte din dificultățile cărora a trebuit să le facă față. Când a zis că lucrurile intră pe un făgaș normal, o nouă lovitură vine din partea unei persoane care se folosește de numele ei pentru a cerși de stradă.

Dana Marijuana, identitate furată de un om al străzii!

Contactată de FANATIK, pentru a impresiona și a obține bani sau alte bunuri de la oamenii care trec prin zona unde își face veacul.

ADVERTISEMENT

Cântăreața mărturisește că un om al străzii se prezintă ca fiind sora ei, dar, de fapt, cele două nu am nicio relație de rudenie. Chiar și-a pus problema să o dea în judecată, însă, este conștientă că ar fi un gest întreprins fără de folos.

Fostul partener al Cristinei Cioran, Alex Dobrescu, a postat un clip cu tânăra pe care a prezentat-o drept sora Danei, pentru că așa s-a prezentat respectiva persoană. Cântăreața ne-a spus că în mod cert nimeni din familia ei nu ar sta pe străzi, pentru că nu ar permite ea așa ceva.

ADVERTISEMENT

”Doamne ferește! Nu este sora mea! Este plecată (n.r. ea folosește un termen mult mai dur)! Vine pe aici pe unde stau, țipă. Mereu o ia salvarea, poliția. Nu are nicio legătură cu familia mea!

Se folosește de numele meu, că am o credibilitate mai mare și oamenilor și se face milă și îi dau cinci lei. Mie nu îmi place asta, dar nu am cum să o dau în judecată că nu am cu cine să discut”, a dezvăluit Dana Marijuana.

ADVERTISEMENT

”Dacă era sora mea vă dați seama că nu se punea problema să o las să stea pe străzi”

Cunoscută de întreaga țară, Dana Coteanu continuă susținând că dacă ar fi fost ceva adevărat în ceea ce zice femeia care cerșește în numele ei ar fi ajutat-o.

”Nici nu se compară cu frații mei. Dacă era sora mea vă dați seama că nu se punea problema să o las să stea pe străzi. Femeia aceasta profită de faptul că sunt o persoană publică și mă știe lumea, ca să facă un ban, să cerșească prin zona unde stau. Așa mai face un ban să-și ia căcaturi de pe aici”, spune, pentru FANATIK, Dana Marijuana.

ADVERTISEMENT

De-a lungul anilor, celebra artistă nu a povestit prea mult despre familia sa, preferând să le păstreze identitatea. Dar, în contextul apariției femeii care se dă drept sora Danei Marijuana, artista face dezvăluiri inedite despre identitatea adevăratelor ei rude.

ADVERTISEMENT

”Nu are nicio legătură cu noi. Toți suntem cu studii. Doamne ferește! Nici nu mă gândesc! Femeia aceasta se dezbracă pe stradă. Doamne! Eu am scris și în cartea mea despre frații mei, deși nu le-am dat niciodată numele. Nu am dat amănunte despre viața lor pentru că își doresc discreție”, a mai adăugat vedeta.

Cine sunt și cu ce se ocupă fratele și surorile Marijuanei?

Pentru FANATIK, , și, de asemenea, amintește cine au fost cei care le-au dat viață.

”Eu provin dintr-o familie bună. Mama profesoară de matematică, tata inginer, inventator. Suntem patru frați. Fratele meu are o făbricuță de bijuterii, unde lucrează și una dintre surorile mele.

Mai am o soră mai mare care are un magazin cu haine de armată. Ce să vă zic, suntem, cumva, de un alt nivel”, a precizat celebra interpretă de muzică hip-hop.

Dana Marijiana: ”Degeaba îi spun să nu mai zică faptul că este sora mea”

Dana Coteanu simte nevoia să explice că deja a încercat să o facă pe femeie să înțeleagă că nu este legal să se folosească de identitatea altui om sau să mintă că ar fi sora ei, cu toate acestea, este conștientă și că nu va obține nimic, indiferent cât ar încerca.

”Se folosește de identitatea mea pentru a cerși bani. I-am zis să nu o mai facă, dar, ultima oară, era ceva… schelet ambulant. Țipa după mine! Am fugit de ea! Oricum degeaba îi spun să nu mai zică faptul că este sora mea. Asta o va face tot timpul și îi place că așa o bagă lumea în seamă.

Femeia a fost internată și pe la spitale pentru oameni cu probleme psihice. Stă câte o lună acolo, iar îi dă drumul, iar face toate tâmpeniile, este din nou internată. Vine la mine prin zonă, stă cu toți boschetarii. Se amestecă pe aici!”, a conchis vedeta.