Sonia Ferrari, concurenta-transsexual de la Chefi la cuțite, rudă cu un manelist celebru. Cine este acesta

Sonia Ferrari a impresionat juriul de la „Chefi la cuțite” cu preparatul său culinar, dar și cu povestea emoționantă de viață. Concurenta-transsexual a dezvăluit că până la vârsta de 22 de ani a chemat-o Marcel, mărturisind totodată că este rudă cu un celebru manelist.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața în vârstă de 26 de ani este nepoata unui interpret de muzică de petrecere, însă susține că nu s-a folosit deloc de numele acestuia pentru a primi cântări sau alte avantaje. Este vorba de Nicolae Guță alături de care a și colaborat în perioada în care era băiat.

Concurenta de la Antena 1 a încercat să devină cunoscută prin forțele proprii, acesta fiind și motivul pentru care nu a profitat de numele și renumele cunoscutului manelist. Sonia Ferrari muncește pentru visul ei și mărturisește că perioada aceasta înregistrează în studioul lui Dan Bursuc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sonia Ferrari, rudă cu un manelist renumit. La cine se referă concurenta de la Chefi la cuțite

„Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guță. Da, sigur că mă știu bine cu familia lui, am și cântat cu Nicolae pe vremea când eram băiat. Însă am colaborat și cu alți artiști din lumea manelelor, am fost să înregistrez la studioul domnului Dan Bursuc.

Probabil că sunt primul transsexual care a fost «primit» în această lume, ceea ce reprezintă un lucru foarte important pentru mine”, a declarat Sonia Ferrari, notează wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

Blondina iubește muzica de când se știe, dar a ajuns să se dedice mai mult acestei pasiuni în urmă cu mai bine de un an. Concurenta-transsexual de la Antena 1 cântă muzică în stil balcanic și visează să ajungă pe scena de la Eurovision.

Sonia Ferrari, femeie de numai patru ani. Cât au costat-o operațiile estetice

Nepoata lui Nicolae Guță și-a făcut schimbare de sex în urmă cu patru ani, declarând că avea aceste înclinații încă din copilărie. Sonia Ferrari a cheltuit peste 50.000 de euro pentru a deveni femeie, având la active mai multe operații estetice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurenta de la „Chefi la cuțite” își dorește să aibă un trup de braziliancă, modelul ei fiind Kim Kardashian. Tânăra a dezvăluit în cadrul show-ului culinar de la Antena 1 că schimbările au influențat foarte mult relația pe care o are cu părinții săi.

„În afară de operația în sine au mai fost și alte intervenții pentru a arăta așa cum mă vedeți acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling la fund.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele și îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo.

Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă”, a completat Sonia Ferrari, potrivit sursei menționate anterior.