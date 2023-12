Sonia Seraficeanu, show după România – Serbia 37-28: “Am dat şapte din şapte?! Bravo mie”. Video

România a făcut un meci splendid cu . “Tricolorele” au dominat meciul de la un capăt la altul, iar visul calificării în fazele superioare prinde contur pentru că echipa lui Pera are deja două puncte pentru grupele principale.

Sonia Seraficeanu, show după România – Serbia 37-28: “Am dat şapte din şapte?! Bravo mie”

Sonia Seraficeanu a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale României în . Extrema de la Bistriţa a marcat şapte goluri din şapte aruncări, iar la final a spus că abia aşteaptă meciul cu Danemarca, cu mari şanse de a se disputa cu casa închisă:

“Nici eu nu mă aşteptam. Am crezut în mine, asta e tot ce contează. Că am dat şapte din şapte bravo mie (râde). Contează cel mai mult mentalitatea cu care porneşti înainte de ziua meciului şi în ziua meciului.

Fiecare adversar trebuie să fie tratat cu aceeaşi valoare. Nu contează cu cine joci. Cum s-a întâmplat cu Servia şi Danemarca. Nimeni nu se aştepta ca Danemarca să fie condusă 50 de minute.

“Trebuia victorie clar, suntem conştiente că Danemarca este un adversar de un alt calibru”

Cu siguranţă au fost nişte momente magice pentru fete. Au muncit foarte mult şi eu mă bucur foarte mult că pot să le iau puţin din amintirile şi din emoţiile de atunci. Fetele sunt obişnuite cu sala, sunt mai dezinvolte, e altă atmosferă aici. Asta încerc să fac şi eu.

Acest meci era foarte important. Trebuia victorie clară, suntem conştiente că Danemarca este un adversar de un alt calibru. După cum am spus, o luăm de la zero. Meciul are 60 de minute, nu ştim niciodată ce se întâmplă.

“Sunt unii care judecă şi când joci mai puţin bine”

La fiecare meciuri pe care le-am avut în alte ţări, publicul a fost mereu alături de noi. Nu contează că am jucat mai puţin bine şi am câştigat, au fost mereu cu noi.

Sunt unii care judecă şi când joci mai puţin bine, dar ei au fost şi sunt din nou alături de noi. Abia aştept meciul cu Danemarca. Cred că orice jucător îşi doreşte această atmosferă dată de public, cu siguranţă”, a spus Sonia Seraficeanu pentru FANATIK la finalul meciului.

Sonia Seraficeanu, interviu după România - Serbia