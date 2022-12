Sonia Trifan, adevărul despre divorț și greșelile pe care și le reproșează: „Am făcut tot ce putea”

Sonia Trifan a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre marile greșeli pe car el-a făcut de-a lungul carierei sale, creatoarea de modă mărturisind că a trecut prin clipe cumplite în timpul divorțului.

Sonia Trifan a vorbit despre divorțul care a traumatizat-o

Sonia Trifan și-a deschis sufletul pentru FANATIK și a dezvăluit cât de greu i-a fost să treacă peste divorțul de fost soț, despre care s-a scris în ultimele luni, dar și ce alte greșeli ale vieții își reproșează.

de pe piață ne-a spus și ce alte pasiuni are atunci când nu este la atelier, dar și ce destinație i-a rămas în minte din toate țările pe care le-a vizitat. și despre reîncarnare, căci este apropiată de budism.

Cum a fost 2022 pentru Sonia Trifan: „Am făcut și colecții de zi, accesibile, undeva la 250, 300 de lei”

Bună, Sonia! Se încheie imediat anul. Cum a fost 2022 pentru tine din punct de vedere profesional?

-Chiar a fost un an foarte bun, a fost neașteptat de bun. Într-un fel sau altul m-am gândit că lumea va fi rezervată, reținută, dar a fost un an exploziv și mă bucur tare mult. Ultimii doi ani au fost cum au fost, dar eu pot să zic că și în perioada pandemiei am încercat să mă reinventez într-un fel sau altul și să iau partea bună a lucrurilor. Am început să fac lucruri pe care nu le făcusem înainte de pandemie. Adică rochii de zi, rochii pentru birou. Am încercat să mă adresez unui public pe care eu nu îl aveam și eu lucrând exclusiv cu rochii de seară, rochii unicat, nu atinsesem acea plajă pentru doamnele care merg la birou, de exemplu.

Am încercat să fac aceste colecții care au fost foarte bine primite, niște prețuri foarte accesibile. Am exploatat o latură pe care eu nu o atinsesem până acum. A fost o provocare și anul acesta, printre rochiile de seară și de mireasă pe care le-am realizat, am făcut și colecții de zi, accesibile, undeva la 250 de lei, 300 de lei, extrem de frumoase pe care nu le găsești chiar peste tot. Eu am încercat să fac o linie de serie, exclusivă, destul de mică așa încât doamnele care îmbracă o rochie Sonia Trifan să fie mulțumite.

Creatoarea de modă și-ar dori să facă o expoziție cu picturile sale

Ți s-a întâmplat să ai divergențe cu clienții de-a lungul colaborărilor tale, fie că sunt vedete sau oameni obișnuiți?

-Sunt genul de persoană care se mulează după fiecare caracter, după fiecare tipologie. Așa, mici lucruri au fost. Eu am un stil anume, văd lucrurile într-un anumit fel. Foarte mulți dintre clienții mei vin cu altă abordare. Fac în așa fel încât să explic atât de bine și mai ales la probe, pentru că probarea unei rochii e cea mai importantă. Acolo încerc să îl fac pe client să se răzgândească și să îl aduc unde vreau. 90% dintre clienții mei îmi mulțumesc că i-am modelat după gustul meu. Foarte rar mi s-a întâmplat să am probleme. Sunt atât de rare situațiile încât nici nu țin minte.

Ce faci atunci când nu creezi haine?

-Îmi place foarte mult să pictez. Am o colecție impresionantă de tablouri. De fapt, toată casa mea și casa prietenilor, părinților e plină de tablouri pictate de mine. Chiar îmi doresc la un moment dat, nu știu când, când o să fiu complet sigură și pregătită să fac o mică expoziție, nu aș spune chiar într-o galerie de artă, că e prea mult pentru mine. Mi-ar plăcea să se bucure și ceilalți de ceea ce fac eu, de pasiunea pe care o am de foarte mică.

Îmi place să vin la petreceri unde mă reîntâlnesc cu prietenii mei, pentru că muncim foarte mult și știm că viața din București este foarte aglomerată și nu avem timp de prieteni. Puținul timp îl ofer și prietenilor mei.

Pasiunea cea mai mare este, însă, călătoritul. Îmi place să descopăr oaze de civilizație care nu sunt ușor de întâlnite.

„Mi-am adus din Indonezia un Buddha care are 1,5 metri”

Ai vreo destinație care ți-a rămas în suflet?

-Cel mai mult mi-au plăcut Indonezia, Bali și Tibet. Sunt locurile pe care le-am îndrăgit foarte mult, mai ales că am o afinitate către budism. Casa mea, livingul meu e decorat în acest stil. Am foarte multe statuete. Mi-am adus din Indonezia un Buddha care are un 1,5 metri. L-am adus prin cargo, a fost foarte greu. L-am descoperit la un meșter care realiza manual aceste statuete pentru temple și am zis să aduc acasă să am o parte din acea zonă cu mine. De când l-am adus acasă l-am mutat de vreo trei ori și acel Buddha este în permanență cu mine și va fi în permanență cu mine.

Dacă tot veni vorba de budism, imaginează-ți că ți se dă ocazia să alegi în ce sau în cine vrei să te reîncarnezi. Ce decizie iei?

-Mi-ar plăcea să fiu tot eu pentru că aș vrea să fiu cea mai bună versiune a mea, pentru că știu că în această viață am făcut și multe greșeli sau nu am învățat din propriile mele greșeli. Aș vrea să fiu eu în versiunea mea cea mai bună. Sper să mi se dea această posibilitate. Aș încerca să fiu altfel decât am fost în decursul timpului. Cred că asta e lecția pe care trebuie să o învățăm, să învățăm din propriile greșeli, să devenim versiunea noastră cea mai bună.

„În perioada în care bunica mea nu a mai fost, eram certată cu mine și cu Divinitatea”

Există vreo greșeală pe care ți-o reproșezi și acum, de care ai fost conștientă în timp?

-În general sunt împăcată cu toate greșelile pe care le-am făcut. Da, sunt greșeli pe care le-am făcut. De exemplu, eu am fost crescută de bunici… Bunicii mei au fost ca și părinții mei. Nu mi-am adus bunica la București și consider că aș fi putut să fac mult mai multe lucruri. Asta îmi reproșez și nu pot să trec peste acest lucru, chiar dacă m-am împăcat.

Am avut o perioadă lungă, în perioada când bunica mea nu a mai fost, eram certată cu mine și cu Divinitatea. Între timp, ne-am împăcat și încerc acum, în versiunea mea mai bună să fiu foarte apropiată de părinții mei, de frații mei. Încerc să fiu cât pot eu de activă alături de ei. Mi-aș dori în viața următoare să nu mai fac unele lucruri pe care le-am făcut.

„Sunt conștientă că aș fi fost foarte vizibilă dacă îmi expuneam viața privată”

Inevitabil, ai apărut în presă nu doar pentru creațiile tale… Mă refer aici la divorț. Te-au deranjat articolele legate de acest subiect sensibil?

-Nu mi-au plăcut absolut deloc pentru că eu am fost discretă. Eu anul următor fac 15 ani de când fac modă și fac aproape 20 de ani de când sunt în showbiz. Am încercat să mă țin departe. Sunt conștientă că aș fi fost foarte vizibilă dacă îmi expuneam viața privată, că e un trend în a-ți expune sentimentele, iubiții, soțul sau chiar prieteniile.

Eu am prietenii în showbiz și poate la un moment dat, nu neapărat, Doamne ferește că m-am certat, dar n-au mai funcționat unele prietenii. Nu m-am dus în emisiuni să-mi expun nemulțumirea față de unii prieteni cu toate că e firesc la un moment dat să discuți despre ceva ce nu ți-a plăcut. Eu dintodeauna am încercat să mă țin departe de acest aspect, să nu fiu ca un foc de artificii și apoi să dispar.

Părinții mei trăiesc într-un oraș mic și nu aș fi vrut să îi pun într-o postură în care mama, destul de cunoscută în comunitatea ei, să simtă rușine față de fiica ei.

Dezvăluiri despre divorț: „Mi-a fost foarte greu”

Ce poți să ne spui despre această ruptură sentimentală acum, la ceva vreme de la divorț?

-Eu cu fostul meu soț am fost doi ani despărțiți și abia după doi ani eu am încercat să fac public acest lucru. Deci, vă dați seama că doi ani am ținut cât am putut ascuns de ochii presei, pentru că nu mi-am dorit acest lucru. Îmi doresc ca oamenii să mă placă în calitate de designer vestimentar, nu ca și Sonia Trifan divorțată sau băgată în tot felul de scandaluri.

Într-adevăr, mi-a fost foarte greu. Recunosc, foarte greu, cu toate că am avut parte de oameni extraordinari de buni în jurul meu. Cei din presă au fost blânzi cu mine, lucru total neașteptat… Pentru că știm cât de ușor se poate exploata un subiect de scandal.

„Am depus tot ce putea să fie uman și inuman”

Știi că la noi funcționează de când lumea și pământul bârfa de sat. Chiar dacă nu ești arătată cu degetul, cineva se găsește fie să îți plângă de milă de dragul bârfei, fie să remarce faptul că și o vedetă trece printr-un divorț, de pildă…

-Nu știu, cred că, inevitabil, majoritatea trăiesc un divorț sau o despărțire în această viață cu totul că eu mi-am dorit ca relația cu fostul soț să funcționeze. Am făcut tot ce putea să fie uman și inuman, dar, în momentul în care orice ai face nu funcționează, cred că suntem liberi să ne trăim viața în continuare. Îmi afecta foarte mult și jobul și profesia, și în acel moment chiar m-am speriat și mi-am dat seama că trebuie să pun punct. Știm foarte bine că viața sentimentală se răsfrânge asupra profesiei.

Mi-am spus stop, pentru că până la urmă profesia mea e tot ce am eu și am depus tot efortul în cariera mea să fac lucrurile bine, să le fac în timp. Din păcate, dacă nu a funcționat relația, mai mult de atât nu am putut face. Și, credeți-mă, când spun mai mult de atât a fost foarte mult tot ce am făcut.

În încheiere, ce faci de sărbători?

-Având în vedere că anul acesta sunt primele sărbători pe care le petrec după divorț, sunt într-adevăr extrem de încântată. Deja mă simt bine, este bine. Încep să simt febra sărbătorilor…. Căci în anii trecuți n-am simțit sărbătorile deloc. Crăciunul îl voi petrece cu familia. Va veni toată familia la București. Pentru asta mă bucur extrem de mult. Bineînțeles, Revelionul îl voi petrece cu toate prietenele mele și, sincer, abia aștept. Vor fi niște sărbători pe care mi-am dorit să le am și, în sfârșit, acum este perfect, este bine!