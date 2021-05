Sorana Cîrstea a primit interzis de la iubitul Țiriac junior. Regula obligatorie pe care trebuie să o respecte

Tenismena Sorana Cîrstea a primit intezis de la iubitul ei, Ion Ion Țiriac, să vorbească public despre relația lor.

Oficial, Sorana Cîrstea (31 ani) și Ion Ion Țiriac (44 ani) se iubesc din 2020, dar, neoficial, cei doi ar fi împreună de mai mult timp. Legați de iubirea pentru tenis și de pasiunea care poate exista între un Berbec și o Fecioară, tenismena și fiul celui mai bogat român, Ion Țiriac, trăiesc o poveste de amor deloc banală.

S-au cunoscut înainte ca Țiriac jr să fie divorțat, însă au devenit iubiți în momentul în care drumurile lor s-au intesectat mai des într-un complex din București, în care tenismena are un apartament. Situat în Pădurea Băneasa, complexul este deținut de milionarul Ion Țiriac, iar fiul său ar fi început să locuiască acolo, după ce a divorțat de Ileana Lazariuc, în 2017.

Țiriac jr. i-a interzis Soranei Cîrstea să vorbească despre relația lor

Conform surselor FANATIK, Țiriac jr. a pus ochii pe Sorana Cîrstea și nu i-a fost prea greu să o cucerească. Coincidență sau nu, în vara lui 2017, și tenismena a devenit “liberă de contract”, după ce a încheiat relația cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, cu care s-a iubit vreme de trei ani.

Interesant este că sportiva din Târgoviște are o cu totul altă abordare a vieții personale, de când a intrat în familia lui Țiriac, iar FANATIK a aflat ce se ascunde în spatele discreției pe care o afișează tenismena.

Conform surselor noastre, Țiriac jr. este extrem de ferm atunci când vine vorba despre relațiile pe care le are și, chiar dacă se poartă ca un gentleman, toate femeile din viața lui trebuie să respecte cu sfințenie o regulă a tăcerii care le este adusă în vedere de la primele întâlniri.

Sorana Cîrstea și Țiriac jr., planuri de nuntă

Astfel, și Sorana Cîrstea, la fel ca Ileana Lazariuc, fosta soție a moștenitorului imperiului Țiriac, are interzis să vorbească despre povestea lor de iubire. Așa se face că, în afară de declarațiile pe care le oferă la finalul partidelor de tenis, sportiva refuză orice interviu și face tot posibilul să nu existe scurgeri de informații din relația cu Ion Ion Țiriac. Familia este singura care are acces la “dosarul amoros” al Soranei Cîrstea, iar sursele noastre spun că tenismena nu își dorește să-l supere deloc pe iubitul ei, de care este îndrăgostită până peste cap și despre care simte că este sufletul pereche.

În schimb, Țiriac jr. face tot posibilul ca tenismena să se simtă cea mai importantă femeie din viața lui, chiar dacă până acum nu a acceptat să apară cu ea la braț, în public.

FANATIK a aflat că Ion Ion Țiriac o copleșește cu gesturile lui afectuoase și ar fi cerut-o chiar în căsătorie, oferindu-i un inel cu diamante la care multe femei doar visează. Dacă relația lor va ajunge în punctul în care va fi oficializată, cel mai probabil totul se va desfășura în cel mai mare secret, deși – potrivit surselor noastre- Sorana Cîrstea a visat întotdeauna la o nuntă tradițională. Iată, însă, că atunci când ești pe cale să intri în cea mai puternică și influentă familie din România, renunți la multe dintre dorințe. Nu este ușor, iar asta s-a văzut, luna trecută, după victoria obținută de Sorana la Istanbul Cup, când, după ce a terminat partida cu Elise Mertens, camerele au surprins un dialog siropos între tenismenă și, cel mai probabil, iubitul ei, Ion Ion Țiriac. „Da, iubitule! Aşa e! Te iubesc! Şi abia aştept să fiu în braţele tale“, a spus Sorana, în timpul convorbirii telefonice, care a avut loc înaintea festivității de premiere.

A post shared by Sorana Cirstea (@soranacirstea)

Ion Ion Țiriac, doi copii cu Ileana Lazariuc

Dacă acum este discret cu viața personală, fiul lui Ion Țiriac a avut o tinerețe zbuciumată! În 2007, în timpul unei pauze în relația cu Ileana Lazariuc, s-a însurat cu Maria Marinescu și a invitat toată presa la Starea Civilă. După trei luni au divorțat, iar creatoarea de modă a spus că totul “a fost o glumă. Amândoi ştiam că nu e nimic pe termen lung. Cred că ne plictiseam amândoi”.

În 2009, după mai mulți ani de iubire cu năbădăi, Țiriac jr. a luat-o de soție, în sfârșit, pe Ileana Lazariuc, cu care are și doi băieți, Alexandru (11 ani) și Nicholas Noah (10 ani). S-au căsătorit la Monte Carlo și acela a fost momentul în care au decis să își țină relația departe de ochii curioșilor. În 2019, au surprins cu anunțul divorțului pe care l-au finalizat în 2017 și, deși mulți jurnaliști au încercat să obțină un interviu cu Ileana Lazariuc, s-au lovit de un refuz categoric, semn că regula tăcerii impusă rămâne valabilă și atunci când nu mai porți, oficial, numele Țiriac.

“Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate.

Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere”, este mesajul publicat de Ţiriac junior şi Ileana Lazariuc, în 2019, când au anunțat divorțul.