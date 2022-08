Sorana Cîrstea – Laura Siegemund 2-0 în turul 1 la US Open 2022. Start cu break în setul 1

Meciul Sorana Cîrstea – Laura Siegemund are loc marţi, 30 august, începând cu ora 18:00 ora României, 11:00 ora în SUA, în cadrul turului 1 al ultimului turneu de Grand Slam al acestui an, US Open 2022, care se desfăşoară la New York. Sorana Cîrstea nu mai figurează pe lista capilor de serie, aşa cum a fost la Wimbledon, întrucât a căzut pe locul 38 în lume.

Unde se joacă meciul Sorana Cîrstea – Laura Siegemund

Confruntarea Sorana Cîrstea – Laura Siegemund se desfăşoară marţi, 30 august, de la ora 18:00, pe terenul 13, de la US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al acestui an. Sorana Cîrstea a jucat foarte puţine meciuri pe hard, fiind accidentată şi revenind la Mastersul de la Cincinnati, după care a mai fost prezentă la Cleveland, unde a ieşit repede.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea este a doua jucătoare în preferinţele fanilor români care urmăresc live meciurile româncelor la US Open. Cum Sorana joacă la 24 de ore după Simona foarte probabil va putea avea parte de prezenţa compatrioţilor pentru susţinere, ea fiind văzută ca fiind jucătoarea care trebuie să meargă mai departe.

Cine transmite partida Sorana Cîrstea – Laura Siegemund

Partida Sorana Cîrstea – Laura Siegemund se joacă marţi, 30 august, de la ora 18:00, pe terenul 13, al complexului de la Flushing Meadows, gazda de fiecare an a US Open. Meciul are loc în turul 1 al ediţiei 2022 a US Open, dar nu va putea fi urmărit la TV, pentru că nu este transmis de Eurosport. Îl puteţi vedea doar intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La New York este foarte cald, caracteristica întregii săptămâni. Vor fi şi marţi, 30 august, 32 de grade la ora prânzului, o temperatură ridicată pentru jucătoare, pentru că se joacă pe hard şi, la nivelul solului, vor fi cel puţin cinci, şase grade în plus.

Cine este Laura Siegemund, adversara Soranei Cîrstea în turul 1 la US Open 2022

Laura Natalie Siegemund este o jucătoare germană de tenis. A câștigat două titluri la simplu și șapte la dublu (inclusiv US Open 2020, alături de Zvera Zvonareva) în turnee WTA, precum și 12 titluri la simplu și 20 la dublu pe Circuitul ITF. La 29 august 2016, ea a atins cel mai bun clasament al ei la simplu, locul 27 mondial, iar la 23 august 2021, a ajuns pe locul 30 în clasamentul de dublu.

Laura Siegemund are o poveste cu totul aparte. Deși s-a născut în Germania, ea a copilărit în Arabia Saudită până la vârsta de 7 ani, iar de la 9 la 10 ani a locuit în Indonezia. Siegemund vorbește fluent trei limbi, engleză, germană și franceză, și este licențiată în psihologie.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Sorana Cîrstea – Laura Siegemund

Laura Siegemund a căzut mult în clasamentul WTA fiind acum tocmai pe locul 214. De aceea Sorana Cîrstea este mare favorită să meargă mai departe, cotă de 1,36 faţă de 3,90 pentru germancă, dar dacă aceasta reuşeşte să ia un set are cotă de 1,80, mult peste victoria Soranei.

Este 1-1 scorul la general între cele două jucătoare. Sorana s-a impus pe zgură, la Madrid, în 2016 pentru ca trei ani mai târziu Siegemund să se revanşeze pe hard, în Mastersul de la Miami, victorie cu 2-1 după un meci în care Sorana a avut 1-0 la seturi.