Sorana Cîrstea – Tatjana Maria, în turul 1 de la Wimbledon 2023! Ora de start

Sorana Cîrstea speră într-un parcurs cât mai lung la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului 2023, cel de la Wimbledon, pe iarbă, o suprafață de joc pe care totuși românca nu are drept favorită, cele mai bune rezultate din cariera ei producându-se fie pe zgură fie pe hard. Acum Sorana e decisă să facă un turneu cât mai bun și să ajungă cât mai departe în competiție.

Când se joacă meciul Sorana Cîrstea – Tatjana Maria din turul 1 de la Wimbledon 2023

Jocul dintre și Tatjana Maria are loc miercuri, 5 iulie, de la ora 13:00 pe terenul 8 de la All England Club. Jucătoarele din România, nefigurând printre principalele candidate la câștigarea turneului, au fost repartizate să evolueze pe terenuri secundare în primele tururi, numai reușind să pătrundă în turul 3 sau 4 având oportunitatea de a schimba arena.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa suporterii români nu vor lipsi cu siguranță de lângă jucătoarele noastre, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, ce e drept însă impactul major îl aveau meciurile liderului tenisului nostru feminin, Simona Halep, care a și câștigat aici trofeul în 2019 după finala cu legendara Serena Williams.

Cine este Tatjana Maria, adversara Soranei Cîrstea în primul tur al turneului de la Wimbledon

Tatjana Maria este o jucătoare germană în vârstă de 35 de ani. Este căsătorită din 2013 cu antrenorul ei Charles Edouard Maria, cu care are două fete, ultima născută în 2021. În ediția anterioară a turneului de Grand Slam de la a fost o mare revelație, luând titlul pentru cel mai spectaculos come-back în tenis în 2022. Tatjana, care are trei succese în turnee WTA și 16 în ITF, are o avere de peste 7 milioane dolari.

ADVERTISEMENT

La Wimbledon 2022 a fost la un pas de marea finală, cedând în penultimul act, în trei seturi, în fața tunisiencei Ons Jabeur. A fost de la Margaret Court în 1975, tot la Wimbledon, prima mamă care abia a născut care ajunge în semifinalele unui Grand Slam și este a șasea jucătoare all time care intră în careul de ași la o vârstă care depășește granița a 34 de ani.

Câţi bani primeşte Sorana Cîrstea dacă se califică în turul 2 de la Wimbledon 2023

și Tatjana Maria sunt cunoștințe mai vechi, începând tocmai din 2013 când românca se impunea cu 2-0 pe zgura de la Charleston. Sorana coduce la meciuri directe cu scorul de 3-1, după Charleston urmând succesul din 2019 pe hard la Limoges și în 2022 la Grand Slam-ul de la Roland Garros.

ADVERTISEMENT

Însă ultimul meci direct a avut loc în 32-imi la Wimbledon și a fost câștigat de jucătoarea germană cu scorul de 2-1, 7-5 în setul decisiv. Acum, dacă va reuși să își ia revanșa și să adauge astfel a patra victorie la general Sorana Cîrstea se va alege cu un cec consistent, în valoare de 85.000 de lire sterline, premiul acordat pentru accederea în turul 2 anul acesta la Wimbledon.

Cu cine joacă Irina Begu și Jaqueline Cristian, celelalte românce de pe tabloul principal de la Wimbledon 2023

După ce luni Ana Bogdan a produs o plăcută surpriză reușind să o elimine pe rusoiaca Liudmila Samsonova, a 15-a favorită, în două seturi adjudecate la tie-break, marți, 4 iulie, pe lângă Sorana Cîrstea pe teren vor mai intra alte două jucătoare din România. Este vorba de Irina Begu, care o are adversară pe candianca Rebecca Marino și de Jaqueline Cristian, rivală fiind italianca Lucia Bronzetti.

Deja Ana Bogdan a reușit să își asigure premiul de 85.000 de lire sterline prin calificarea în turul 2 la Wimbledon 2023. Sunt speranțe ca pe lângâ ea cel puțin alte două compatrioate, Sorana Cîrstea și Irina Begu, să ajungă și ele la încasarea acestei sume, dar și Jaqueline Cristian are șansa sa, mai ales că o conduce cu 1-0 la meciuri directe pe Lucia Bronzetti.