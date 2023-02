Sorana de la A.S.I.A vrea să fie mamă alături de iubitul ei! Primele declarații despre bărbat: ”Este omul vieții mele. Vieților mele”

În cadrul conferinței de presă în care au anunțat reunirea trupei A.S.I.A, Sorana Darclee Mohamad ne-a oferit declarații inedite despre viața ei amoroasă, alături de un bărbat cu care a copilărit, și, care, a făcut-o să scape de fricile care îi paralizau corpul și gândurile. Radiind de fericire, cântăreața a vorbit pentru FANATIK, pentru prima dată, despre viața de mămică, numele bebelușilor, și, de asemenea, despre sacrificiile făcute pentru revenirea pe scenă.

Sorana de la A.S.I.A, mamă în cel mai scurt timp!

După un mariaj eșuat și o relație care nu a ieșit așa cum și-a dorit, , după cum chiar ea precizează, în premieră, pentru FANATIK. Se cunosc de pe băncile școlii generale, au fost colegi de liceu și i-a fost alături în perioada lansării trupei care a scris istorie. S-au pierdut pentru 20 de ani, dar, pentru că Dumnezeu i-a vrut împreună, s-au regăsit când se așteptau mai puțin.

ADVERTISEMENT

”Partenerul meu de viață este prietenul meu de 26 de ani. Noi am fost colegi de generală și de liceu. În momentul în care A.S.I.A s-a înființat, el a fost acolo lângă mine și m-a susținut în acele momente la școală, pentru că era foarte greu. După foarte mulți ani am ajuns să fim și parteneri de viață. Așa că, pentru el, nu este doar o încântare că din nou m-am întors în A.S.I.A, ci că toate acestea se întâmplă. Că noi ne-am reîntâlnit după 20 de ani, că a început relația noastră exact ca atunci, înainte să fie și A.S.I.A.

Am cea mai mare susținere. Este cel mai mare admirator al trupei. Ne ascultă muzica, ne știe muzica. Eu trebuie să repet foarte mult acasă și atunci, dimineața la prima oră, după ce a făcut cafelele, dăm drumul la A.S.I.A și stă lângă mine și mă ascultă cum repet, cum studiez. Merge cu mine la studio, mă încurajează.

ADVERTISEMENT

Dacă mă vede că sunt obosită mă ia – gata, treci în pat. Dimineața el mă ajută să mă trezesc. Partenerul meu este foarte implicat. Este jumătatea mea, sunt coasta lui, eu așa zic! Este omul vieții mele. Vieților mele”, a dezvălui, pentru FANATIK, Sorana Darclee Mohamad.

Dezvăluri despre nunta Soranei cu noul partener de viață: ”Eu știu și despre nuntă, dar o să vedeți”

De asemenea, , spunând că: ”Eu știu și despre nuntă, dar o să vedeți. Nu sunt neapărat pregătită, de fapt, nu că nu sunt pregătită, dar nu vreau să vorbesc. Este o parte atât de intimă din viața mea și atât de frumoasă, atât de a mea… că nu vreau să intre nimeni.

ADVERTISEMENT

Dacă avea loc, tot nu vă spuneam, probabil (n.r. râde). Când se va întâmpla, voi anunța, dar într-un mod foarte natural. Nu o să fac un eveniment din asta. Nu o să fie aici, o tulesc din țară. Nu mai este vorba despre petrecere, este doar vorba despre omul vieților mele, atât”.

”Îmi doresc foarte tare un copil”

Chiar de ziua ei, la împlinirea celor 40 de ani, cum Divinitatea i-a scos în cale omul potrivit, am întrebat-o pe Sorana dacă este copilul o prioritate în viața ei. Fără să stea vreo secundă pe gânduri, frumoasa componentă a trupei A.S.I.A ne-a divulgat că a fost speriată ani de zile de acest gând, dar, frica a dispărut, și, abia așteaptă momentul în care va urca pe scenă și va face marele anunță cu sunt ”aproape cinci”.

ADVERTISEMENT

”Până acum am fost foarte speriată de acest gând al conceperii unui copil. Cred că nu consideram că este acel lucru potrivit pe care eu îl gândesc când îmi fuge mintea la familie. Acum, pentru că nu mai sunt frici, pentru că nici nu mai cunosc acest termen. Îmi este atât de străin. Da, îmi doresc foarte tare un copil.

ADVERTISEMENT

Îți dai seama cât de tare ar fi să urc pe scenă și să fim aproape cinci (n.r. râde). Această surpriză îmi doresc să le-o fac și fetelor, să le anunț că vom fi pe scenă aproape cinci”, a mai spus vedeta.

”Din cele mai bune intenții, poți introduce idei greșite în mintea cuiva, mai ales unui copil sau unui adolescent”

Celebra interpretă de muzică pop a continuat seria dezvăluirilor și a mărturisit care a fost cauza tuturor temerilor ei, și, cum a reușit să scape de ele, după foarte mulți ani de zile. Sorana declară că: ”Am avut mii de frici, temeri din toate punctele de vedere. Înțeleg toate fricile femeilor. Singura variantă este să lucrezi cu tine pentru a scăpa de acest termen. Nu are legătură cu tine, nu este despre tine. Este despre ceea ce ți-au implantat oamenii minte. Societatea, poate chiar și familia, fără să-și dea seama. Știi, din dragoste, din cele mai bune intenții, poți introduce idei greșite în mintea cuiva, mai ales unui copil sau unui adolescent. Apoi să le preia ca și când ar fi propriile gânduri. Indiferent, fetiță, adolescentă, femeie trebuie să fii fericită.

Dacă ai încrederea aceasta în Dumnezeu, linia directă cu El nimeni nu ți-o întrerupe. Nimeni nu poate interveni acolo. Nu ai venit pe Pământ întâmplător, nu ești aici dintr-o simplă coincidență. A fost nevoie de sute de mii de generații ca să fii tu în secunda aceasta pe pământ, prin urmare bucură-te de viață și fă ce-ți dorești tu să faci. Nu te opri că ce zice unul sau altul”.

Cum se va comporta Sorana cu micuții ei: ”Eu vreau să-i dau aripi, nu să i le tai”

Atât de mare îi este bucuria când vine vorba de copiii, că ochii îi zâmbesc de fericire. Știe cum va fi ca mamă, ca educator, și, mai ales, știe ce greșeli nu vrea să repete, asta pentru ca micuții ei, să nu treacă prin greutățile îndurate de ea. Nu-și acuză părinți de nimic, însă, consideră că anumite idei implantate i-a schimbat o parte din cursul vieții.

”Panica mea cea mai mare era în ceea ce privește copilul. Nu că nu am timp sau dacă sunt capabilă să-l educ. Știu că o să fiu o mamă fenomenal de bună. Știu că o să fiu un dascăl excepțional pentru copilul meu, pentru că, ceea ce-mi doresc de la el este să devină acest om imcredibil de puternic, care se poate stăpâni și poate stăpâni oricând, orice. Vreau să știe că este puternic, că poate pleca oriunde în lume și că mama și tatăl lui au încredere în el.

Și, îmi mai doresc să facă lucruri bune și frumoase pentru cei din jur. Eu asta vreau să cresc. Nu vreau să am un copil ca să aibă cine să-mi aducă mie o cană cu apă, nici să îl fac ca să am eu o păpușă cu care să mă joc. Nici să îl fac ca să am cui să implantez eu ideile mele tâmpite din cap. O să fac tot posibilul să fie independent și toată lumea asta să-i aparțină. Eu vreau să-i dau aripi, nu să i le tai”, a mai explicat componenta trupei A.S.I.A.

Sorana de la A.S.I.A, mamă de băiat sau de fetiță: ”ume românești. Dacă va fi fetiță, am o altă idee acolo, și nu va mai fi românesc”

”Când mă gândeam vreodată că o să devin mămică, speram să fie de fetiță, tocmai pentru că îmi vedeam copilul precum această jucărie pe care să o îmbrac drăguț și ce codițe o să-i fac. A dispărut total această treabă din mintea mea. Îmi doresc, sincer, să fie băiat și mi-aș dori să fie doi, dacă se poate. Nu știu de ce acum mă văd mămică de băiat, cred că sunt capabilă de așa ceva, dar, orice va alege Dumnezeu pentru mine, sigur este cel mai bine și așa mi-a fost dat să fie.

Dacă sunt băieți, da, am numele. Sunt foarte românești. Deși, în trecut eu spuneam că nu o să pun copiilor mei nume românești. Dacă va fi fetiță, am o altă idee acolo, și nu va mai fi românesc. Am totul pentru copiii. Sunt așteptați”, a mai povestit artista, pentru FANATIK.