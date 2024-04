Sore i-a spus fiicei sale că are un nou iubit: „Îmi doresc un copil cu el”

La doi ani de când a pus punct relației cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Sore și-a găsit fericirea, după cum chiar ea afirmă cu încredere. În viața sa a apărut un bărbat care a făcut-o din nou să viseze la un viitor frumos și alături de care ar putea să devină, pentru a doua oară, mamă.

Cum i-a spus Sore fiicei sale că divorțează

Sore și Mircea Julean au format un cuplu pentru opt ani, timp în care au devenit părinții micuței Erin. În anul 2022, când majoritatea se aștepta la o nuntă

La vremea aceea, Erin avea numai șase ani, astfel că ambii au avut mare grijă cu gestionarea situației. În , Sore a mărturisit cum au anunțat-o pe fiica lor că se vor separa și că, din acel punct, ea va avea două case.

„Nu am avut niciodată discuția aceea: ‘Hai să stăm la masă, că avem ceva să-ți spunem’. Un moment care creează o traumă ci, pur și simplu, comportamentul dintre noi era unul prietenos, iar ea a înțeles că va avea două case. N-a părut în niciun moment să sufere. I-am explicat că niciun lucru pe lumea asta nu este veșnic.

Cred că ne-am făcut treaba foarte bine. Pentru că nu a plâns, nu a suferit. Nu a avut momente în care să fie vulnerabilă. A ajutat și faptul că sunt foarte multe exemple în jurul nostru de situații similare. Și atunci nu a fost sentimentul pe care eu l-aș fi simțit în copilărie, când era un subiect tabu”, a povestit Sore.

Vedeta și-a pregătit fiica pentru momentul în care își va reface viața

Pe de altă parte, Sore s-a asigurat de la bun început că Erin va fi pregătită pentru momentul în care în viața sa ori a fostului iubit va apărea un nou partener. „Ce cred eu că este cel mai important este faptul că eu nu m-am sfiit să-i spun că fiecare om are dreptul să fie fericit de câte ori simte nevoia să o ia de la capăt. Și i-am explicat din secunda unu că a iubi un copil este total diferit de a iubi un om adult.

Că iubirea pe care eu o simt pentru ea nu are cum să se schimbe indiferent de ce se schimbă în decorul vieții noastre. Pentru că, la un moment, mi-a spus: ‘Bine, dar tu și tati nu aveți nevoie de altă dragoste, că mă aveți pe mine’”, a dezvăluit Sore.

La un moment, după vizionarea unui serial în care protagonista trăia o poveste similară cu a lui Sore, Erin a decis să facă o vrajă și a asigurat-o pe mama sa că în maximum trei luni își va găsi fericirea. Iar magia a funcționat, ceea ce a făcut ca pentru artistă să fie mult mai ușor să-l introducă pe

„Nu știm cât va dura, până unde se va duce. Aleg să trăiesc mereu în prezent. I-am spus și ei cu ocazia asta că nici asta nu este o garanție că va dura pe vecie. Îmi place să văd că pe fața ei de copil, pe care eu încă mi-o imaginez ca pe bebelușul meu, văd înțelepciunea tuturor lecțiilor pe care i le-am predat de-a lungul anilor. Concluzia ei este să fim fericiți”, a completat Sore.

Sore l-a prezentat pe noul său iubit fiicei sale

Sore a ținut ca persoana care va intra în viața ei să fie pe placul lui Erin. Totuși, planul pe care l-a făcut din timp nu a fost urmat. Erin l-a cunoscut pe Andrei după mai bine de jumătate de an de relație.

„Mi-am pus problema, dacă mă îndrăgostesc de cineva de care lui Erin nu-i place, ce fac în situația asta. Evident, ‘La revedere!’. N-ai cum. Copilul este pionul și stâlpul vieții mele.

Eu mi-am făcut un plan fără emoție și în momentul în care am întâlnit o persoană care m-a făcut să simt ceva, lucrurile au venit foarte natural. Nici întâlnirea dintre ei nu a fost planificată”, a adăugat Sore.

Își mai dorește un copil

De altfel, după ce a primit acordul fiicei sale, Sore și-a permis să viseze la ziua în care va deveni mamă pentru a doua oară și consideră că noul iubit este „material de tată”. „Îmi mai doresc un copil. M-am văzut mamă de două fetițe în mintea mea, în sufletul meu. Așa m-am imaginat. Iar Erin este, din spusele ei și din cum o văd interacționând cu copii mai mici, material de soră mai mare foarte bun. Ea mi-a pus o condiție: trebuie să fie fată.

Îmi doresc cu el. În primul rând, după separare, mi-am dorit foarte mult să testez eu terenul, iar apoi, verdictul final trebuie să vină din partea copilului. Iar copilul a dat un verdict extraordinar. Când am întâlnit persoana în care parcă am văzut ceva potențial, am testat eu terenul. Erin a venit mai târziu în peisaj ca să-mi dea verdictul”, a explicat Sore.

Ce greșeli nu va mai face Sore în noua relație

Ajunsă la 34 de ani, Sore și-a învățat lecțiile și știe clar ce greșeli nu va mai fac în noua relație. „Am conștientizat în ultimii ani că este important să știi să asculți. E nevoie să vorbești când e nevoie să vorbești. E important să nu vorbești câteodată. Sunt esențiale pentru o relație armonioasă.

Cred că cel mai important este că dacă tu ai limite existente, de care tu ești conștient și știi că nu sunt flexibile, să nu faci niciodată un compromis și să le dărâmi. Acum, dacă ești un om exagerat, mai lucrează un pic la tine.

Cred că este important să te protejezi pe tine. Omul cu care ești într-o relație, la un moment dat, a fost un străin. De ce străinul acela are voie să te dărâme sau să te ridice? Că, în viitor, ar putea ajunge tot un străin”, i-a spus Sore Ilincăi Vandici.

Cu toate acestea, este ceva peste care Sore nu ar trece niciodată, indiferent de cât de mult iubește pe cineva. „Am fost rănită de multe ori, de multe persoane, și prietene și iubiți, poate și părinți. Cel mai tare doare minciuna.

Eu nu traduc că tu m-ai mințit, eu traduc că nu mă iei de proastă. Și proastă chiar nu sunt. Sunt om care e cu dreptatea în brațe. Aștept de la oamenii din jurul meu franchețe”, a completat Sore.