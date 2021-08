Sorin Bontea de la Chefi la Cuție, într-o ipostază rară cu care și-a uimit fanii: “Ești foarte bun”

Chef Sorin Bontea și-a surprins fanii cu ultima sa postare de pe rețelele de socializare. Juratul de la faimoasa emisiune Chefi la cuțite le-a arătat fanilor un talent ascuns al său.

ADVERTISEMENT

Sorin Bontea de la Chefi la Cuție, într-o ipostază rară. Cum și-a uimit acesta fanii

Astfel, bucătarul le-a arătat fanilor că se pricepe și în alte domenii, nu numai în cel al gastronomiei. Cheful bucătar a fost pasionat de sport, lucru care deja se știa.

Ce nu era, însă, atât de cunoscut este că el chiar a făcut sărituri în tinerețe, așa că este foarte bun la ele, chiar și la acum, în ciuda faptului că nu mai practică acest sport.

ADVERTISEMENT

Sorin Bontea a postat o filmare pe rețelele de socializare în care le arată urmăritorilor săi de ce este în stare și face o săritură perfectă în apă.

Comentariile din partea celor de acasă nu au întârziat să apară, multe dintre ele fiind foarte apreciative.

ADVERTISEMENT

De altfel, unii i-au recomandat lui să participe la emisiunea „Splash! Vedete la apă”, pentru că este atât de bun încât ar putea să plece acasă cu marele premiu.

„La cererea publicului, mai avem o săritură. PS: pentru cei ce nu știu, am făcut sărituri în tinerețe”, a scris chef Sorin.

ADVERTISEMENT

„Bravo, Chef! Ești foarte bun! (La fel ca în bucătărie!)”, a scris unul dintre fani.

ADVERTISEMENT

Chef Sorin Bontea nu a dus mereu o viață de lux: ”N-am crescut în puf. Absolut deloc”

Din imaginile de mai sus se poate vedea că cheful de la faimoasa emisiune este într-o destinație luxoasă, însă lucrurile nu au fost mereu așa pentru el, după cum declara chiar acesta.

a dus o viață normală și a trecut prin multe greutăți.

ADVERTISEMENT

”N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată.

Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd.

De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice”, a declarat Sorin Bontea.