Sorin Bontea, mărturisiri dureroase despre trecut. Ce sacrificii a făcut pentru familie

Sorin Bontea, unul dintre jurații de la ”Chefi la Cuțite”, a stârnit emoție în ediția de marți seară a competiției culinare. Maestrul bucătar a dezvăluit prin ce momente dureroase a trecut în urmă cu mulți ani, până să atingă succesul colosal de care se bucură astăzi.

Ce trecut dureros are Sorin Bontea. Sacrificiile lui pentru familie

Sorin Bontea a vorbit despre familia sa și despre sacrificiile făcute pentru soția și copiii lui, o fiică pe nume Miruna și un băiat pe nume Iulian. Totul s-a întâmplat după ce în platoul competiției ”Chefi la Cuțite”

Ioana Clemansa Sandu-Alexe, în vârstă de 48 de ani, de profesie operator call center, a pășit cu pași timizi în concursul culinar, iar după ce jurații i-au evaluat preparatul, a relatat cum destinul său a căpătat o turnă totală în 2005.

În 2005, Ioana a ales să meargă la muncă în străinătate în speranța unui trai mai bun pentru copiii ei, pe care își dorește să-i facă mândri de ea, prin participarea la ”Chefi la Cuțite”. Pe atunci, femeia a rămas fără serviciu și cu toate că i-a fost greu să-și lase copiii fără ea și să-i vadă mai rar, a precizat că nu a avut încotro.

Ioana regretă că a stat departe de copiii mei o bună parte din viață, dar mai pune totul și pe seama mentalității sale din tinerețe. Însă, acum, la cei 48 de ani, dacă ar fi să o reia de la început, nu ar mai proceda la fel. ”Am pierdut ce a fost mai frumos”, a subliniat participanta.

”În 2005 am rămas fără serviciu. Am decis că trebuie să fac ceva, aveam 2 copii deja. Am luat taurul de coarne și am plecat afară. M-am gândit că o să fie pentru câteva luni și, într-un final, s-au făcut 14 ani dus-întors.

Așa mi-am petrecut viața. Dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face asta. Când ești tânăr vezi lucrurile diferit. Am pierdut ce a fost mai frumos. Copilăria lor și să fiu mamă. Este foarte greu ca mamă să îți lași copiii.”, a mărturisit Ioana Clemansa Sandu-Alexe, la

Sorin Bontea a muncit peste hotare ani buni și își vedea copiii rar

Sorin Bontea s-a regăsit în povestea Ioanei și a spus că și el a fost plecat peste hotare în urmă cu câțiva ani, iar acasă venea destul de rar, la 7-8 luni. Regretă perioada de absență de lângă fiica și băiatul său, deoarece

”Nici eu nu i-am văzut, serios. Veneam o dată acasă la 7-8 luni. Am trecut și eu prin genul ăsta de plecat de acasă”, a declarat Sorin Bontea, care în momentul de față, după sacrificiile făcute, este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România.