Sorin Căliniuc, samuraiul din elita kickboxingului: „O să fiu primul român campion mondial în GLORY!”. Exclusiv

Sorin Căliniuc (26 de ani) rămâne și în 2023 unul dintre cei mai în vogă luptători români. Invincibilul bucureștean a dat lovitura carierei la finele anului trecut, în momentul în care a semnat un contract cu GLORY, cea mai importantă promoție de kickboxing a planetei. În plină pregătire pentru debut, „Ronin” a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK povestea din spatele visului devenit realitate.

Sorin Căliniuc, samuraiul din GLORY

Era doar o chestiune de timp până când Sorin Căliniuc avea să pășească în ringul GLORY, acolo unde România mai avea doar un singur reprezentant, pe Benny Adegbuyi. Cei doi nu s-ar putea însă întâlni în meci direct. Clujeanul face parte din categoria heavyweight, spre deosebire de Căliniuc, care, fiind mai ușor, luptă în divizia lightweight.

Bucureșteanul, mare fan FCSB, și-a spulberat la propriu competiția din promoțiile românești, unde a înregistrat, în doar patru ani, un palmares uluitor de 11 victorii și 0 înfrângeri! Singurul insucces a venit chiar la debutul în GLORY, pe 11 februarie, când doi din cei trei arbitri l-au văzut mai bun pe belgianul Arman Hambaryan.

„Sunt suficient de mulți bani astfel încât să îi pot cheltui liniștit”

Felicitări pentru că ai semnat cu GLORY. Pentru noi, românii, înseamnă foarte mult să avem încă un sportiv în cea mai tare promoție de kickboxing din lume. Spune-mi cum s-a întâmplat acest lucru, cum a venit oferta din partea lor, și dacă te așteptai la ea?

– Sunt extrem de fericit. Sincer, mă așteptam să semnez cu GLORY pentru că sunt neînvins și am luptat numai cu sportivi de top. Antrenorul meu, Aurelian Tănăsescu, a lucrat mult alături de Daniel Ghiță pentru acest contract.

Știu încă de când am vorbit ultima dată că îți doreai foarte mult să vină acest moment. Te așteptai totuși să vină atât de repede? Și cine ți-a dat vestea că ai semnat cu GLORY?

– Acesta a fost obiectivul întregii echipe încă de când am început colaborarea. Eram la sală în momentul în care am aflat. Antrenorul a fost cel care mi-a dat vestea și a fost o motivație în plus să tragem mai tare.

Ne poți da, te rog, câteva detalii despre contractul cu GLORY. Îmi imaginez că cifrele pot fi confindețiale, dar spune-ne măcar pe ce durată se întinde înțelegerea.

– Am un contract pe trei ani de zile, pe care îl pot prelungi. Despre bani îți pot spune că sunt niște cifre bune, suficient de mulți astfel încât să-i pot cheltui liniștit. (n.r. – râde)

Bănuiesc că ai primit o groază de mesaje după aflarea veștii că ești luptător GLORY. Cui i-ai spus prima data că ți s-a îndeplinit acest vis și care a fost cel mai special mesaj de felicitare pe care l-ai primit?

– L-am sunat pe fratele meu mai mare, pe Andrei, și ne-am bucurat împreună de această veste minunată. I-am mulțumit pentru tot sprijinul acordat. Am primit multe mesaje, toate au fost speciale în felul lor.

„Daniel Ghiță a fost idolul copilăriei mele”

Pe mine m-a surprins să aflu că ai renunțat la colaborarea cu Colosseum Tournament, promoția care, practic, a fost rampa ta de lansare spre GLORY. Îmi poți spune care a fost motivul pentru care tu și echipa ta ați renunțat să mai participați în galele Colosseum?

– Nu vreau sa răspund la această întrebarea, dar cu această ocazie, îi mulțumesc organizatorului Gabriel Georgescu pentru colaborarea pe care am avut-o în toți acești ani.

La erai neînvins, 6-0, acum, gradul tău de invicibilitate a crescut la 11-0, iar unele victorii au venit împotriva unor adversari din străinatate. Crezi că te ajută acest lucru în perspectiva luptelor din GLORY? Sunt diferiți străinii față de români?

– Indiferent de țara de proveniență, eu am luptat doar cu sportivi tari. Ține cont că l-am învins pe Stoyan Koprivlenski, numărul 1 în clasamentul GLORY. Per total am învins nouă campioni mondiali, așa că mă consider 100% pregătit și pentru această nouă provocare.

Dacă tot am amintit puțin de ultimul tău interviu pentru FANATIK, țin minte că atunci tocmai îl învinsesei pe Gabriel Bozan. Ulterior, ți-a devenit partener de antrenament. Cum vă înțelegeți și cum merge pregătirea alături de el?

– În prezent, Gabriel Bozan face parte din echipa noastră, este un sportiv foarte bun și m-a ajutat foarte mult în pregătire. Ne înțelegem bine.

Să revenim la subiectul care „arde”, GLORY. Am văzut că unul dintre cei mai mari susținători ai tăi este Daniel Ghiță. A fost chiar printre primii care te-au felicitat pe rețelele de socializare. Ce înseamnă pentru tine acest lucru?

– Îl respect foarte mult pe Daniel Ghiță. El a fost idolul meu în copilărie, îl urmăream la fiecare meci. Sprijinul lui înseamnă foarte mult pentru mine! Aurelian (n.r. – antrenorul) vorbește des cu Daniel despre mine.

Cu Benny (n.r. – Adegbuyi) ai vorbit? S-a bucurat că nu l-ai lăsat la „greu” acolo, iar România are acum doi sportive în GLORY?

– Da, am vorbit. M-a felicitat și el pentru semnarea contractului.

„Îmi doresc mult ca FCSB să câștige campionatul”

Și băieții de la FCSB te susțin, în frunte cu Mihai Stoica. Am văzut că nu ratează niciun meci de-al tău. Ai mai vorbit cu cineva de acolo? Tu ești la curent cu ce fac ei? Ai timp să îi urmărești și dacă da ce le transmiți în acest an în care încearcă să spargă în sfârșit gheața și să ia titlul după opt ani?

– Da, așa este, Mihai Stoica este prezent lângă noi la fiecare meci, este susținătorul nostru încă de la început! Îmi doresc mult ca FCSB să câștige campionatul, mai ales că acum am văzut că de băieți se ocupă Mihai Pintilii. Le urez succes și sunt alături de ei!

Și Ovidiu Popescu? Știu că îți rămăsese dator cu un echipament.

– Am uitat de echipament. O să îl sun acum. (n.r. – râde)

Sorin, spune-ne cum decurge pregătirea unui kickboxer din GLORY. S-a schimbat ceva în rutina ta în perspectiva debutului?

– Nu am schimbat nimic, este aceeași rutină. Vorba aceea, „echipa care câștigă nu se schimbă” (n.r. – râde). Pregătirea decurge foarte bine, ca de obicei. Încercăm să dezvoltăm capacitățile pe zi ce trece.

Și, totuși, de la ultimul interviu ai schimbat ceva, porecla. Nu mai ești „Babyface”, ci „Ronin”. Povește-le un pic cititorilor noștri care este povestea din spatele acestui nickname.

– Pentru că acum sunt un „Ronin” (n.r. – samurai fără stăpân) pentru ce-i care nu știu. Daniel Ghiță, care la rândul său a fost și el un samurai (n.r. – Savage Samurai) mi-a pus acest nickname și îmi place foarte mult. Mă reprezintă.

„Obiectivul principal este centura GLORY! Vreau să fiu primul român care face asta”

N-am putut să nu remarc și o altă schimbare. Pe lângă cele cinci victorii, ai mai „bifat” una și pe plan personal. Nu mai ești „burlac”, ca să glumim un pic. Am văzut că îți petreci tot timpul alături de iubită. Cum te ajută pe tine această relație și ce înseamnă pentru ea să fie iubita lui „Ronin” Sorin Căliniuc?

– Iubita mea Alexandra este o parteneră foarte bună pentru mine, ne iubim foarte mult și avem grijă unul de celălalt. Ne înțelegem și petrecem timp de calitate împreună. Cu siguranță mă ajută mult și îi sunt recunoscător.

Acum, că ți-ai îndeplinit visul de a lupta în GLORY, elita kickboxingului mondial, ce îți mai propui? Care este următorul pas pe care vrei să îl faci?

– Obiectivul principal este centura GLORY! Am încredere în mine și în munca lui Aurelian Tănăsescu! El mereu spune că o să fim primii campioni mondiali români din GLORY și îl cred cu toată ființa mea!

Fotbalistul de la FCSB care poate intra în kickboxing

Mare fan al celor de la FCSB, Sorin Căliniuc s-a împrietenit cu şi cu Ovidiu Popescu. Ultimul l-a surprins pe noul luptător Glory. „Îmi place foarte mult de el. E puternic. Are o atitudine foarte bună pe terenul de fotbal. Când l-am văzut dezbrăcat, am zis că seamănă cu un luptător de MMA. Când voi fi și eu campion, îi voi face cadou o pereche de mănuși semnate”.

A lucrat ca bodyguard la cazino

Până să ajungă un luptător cu un palmares invincibil în ringul de kickboxing, Sorin Căliniuc a lucrat ca bodyguard la cazino, iar acesta spune că acea experienţă l-a ajutat enorm în viaţă: „Pentru mine acea perioadă a fost una normală. Mergeam la muncă. Era jobul meu. Cum unul lucrează la supermarket, altul dă cu mătura pe stradă, eu am fost bodyguard la cazino. Eu cred că am avut de câștigat din acea experiență. Am avut șansa să cunosc diferite tipuri de oameni”.