Sorin Cârțu, aspru cu oltenii după victoria cu Hermannstadt: ”Nu sunt de acord”

Așa cum era de așteptat, Sorin Cârțu nu a fost tocmai impresionat de această victorie și le reproșează oltenilor săi că nu au reușit să învingă mult mai convingător. Cu toate acestea, Sorin Cârțu spune că nu a avut niciun moment emoții că Universitatea Craiova nu ar putea câștiga partida cu Sibiul, deși a făcut-o neconvingător.

Sorin Cârțu, aspru cu oltenii după victoria cu Hermannstadt

”O victorie săracă, scurtă. Dar, să știi că exceptând situația aia din ultimul minut pe care a avut-o Hermannstadt, niciodată pe tot parcursul meciului nu am avut emoții că echipa nu și-ar aduce cele trei puncte, mai ales că deschisese scorul destul de devreme, la un penalty corect acordat.

, dar după ce m-am uitat pe reluări cum îl calcă Găman pe Mitriță e penalty just acordat. Ți-am spus, mă așteptam la mai multe situații de gol, la un rezultat mai bun. Prima repriză mi-a plăcut dinamica echipei cu Ivan atacant central, au ținut adversarii departe de poartă și facilitați de o tranziție pozitivă pentru, foarte lentă, pentru Sibiu. Ei au ieșit la joc, paradoxal, când au scăpat de Paraschiv și de Iancu, erau stații, toate baloanele le-au pierdut, Hermannstadt a fost foarte departe ținută de poartă.

De asta spun că tot timpul am avut senzația că nu pierdem cele trei puncte, chiar dacă scorul era 1-0, a apărut acea ocazie în ultimul minut, nu sunt de acord ca jucători de experiență să se întâmple așa ceva, să nu ai plasamente corecte la momente rare când adversarul ajunge la situații de astea de centrare”, a transmis Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

De altfel, singurul marcator al golului în partida , Andrei Ivan, a recunoscut că prestația echipei nu a fost tocmai senzațională. ”Un meci greu, chiar dacă l-am dominat. Am marcat din penalty. Sper ca din meciul următor să putem marca și din acțiune. Am avut și astăzi câteva acțiuni în care puteam să înscriu. Nu a fost să fie. Colegii mei și-au creat multe ocazii. Și acum puteam înscrie. Mulțumim și noi lui Popescu fiindcă ne-a salvat.

A fost cald, da. Dar ne-am descurcat. Am pasat bine. Contează că am câștigat. Mai avem multe de lucrat cu Mister. Puteți să-l întrebați pe el ce ne lipsește și vom lucra la antrenamente”, a declarat Andrei Ivan. Un discurs similar a avut și antrenorul Laurențiu Reghecampf, care a subliniat că echipa sa trebuie să arate mai mult pentru a putea să se bată la titlu în acest sezon.

”Cred că am început bine, am marcat, am avut ocazii foarte mari să ne desprindem. Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal bun, a fost periculoasă pe contraatac. Le-am spus băieților că trebuie să închidă jocul cât mai repede, să fie relaxați pe final, dar nu am reușit. Ei au avut o șansă foarte mare, se putea termina egal. Eu doar i-am spus arbitrului să fie atent la Mitriță, mi s-a părut accidentarea mai gravă. Dacă analizăm ce s-a întâmplat până acum, clar că Mitriță a fost jucătorul cel mai în formă, jucătorul care a făcut diferența. El știe jocul. Din păcate, ar fi trebuit să mai marcăm un gol, atât Alex, cât și ceilalți au avut șanse.

Alex este în formă, dar mai trebuie să mai lucrăm puțin la momentele defensive, să fie mai aproape de poarta adversă, pentru că suntem periculoși la fiecare fază când el ajunge în posesie. Jucătorii trebuie să iasă din zona lor de confort. Unii, având mulți ani de când sunt aici, probabil că sunt în zona de confort, dar asta e meseria mea, să-i trezesc și să-i pun la muncă. Vom încerca să aducem câțiva jucători, vreau mai multă concurență, vreau 24-25 de jucători și vreau bărbați. Dacă vrem să ne batem la titlu, trebuie să fim bărbați. Deocamdată, nu am vorbit despre plecări, doar despre veniri. Nu e bine cu opt puncte. Dacă vorbești că te bați la titlu, nu e bine”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

