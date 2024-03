Sorin Cârţu, emisiune cu Mircea Radu pe “Ion Oblemenco”: “Sper că nu îmi faci o surpriză ca la ‘Din Dragoste’”

Mircea Radu l-a vizitat pe Sorin Cârțu la Craiova pentru un interviu pe stadionul „Ion Oblemenco”, chiar cu câteva ore înainte de Universitatea – FC Voluntari. „Sorinaccio” a povestit la FANATIK SUPERLIGA cum a decurs emisiunea și la ce surpriză se aștepta.

Sorin Cârţu și Mircea Radu, emisiune pe “Ion Oblemenco” înainte de U Craiova – FC Voluntari: “Sper că nu îmi faci o surpriză ca la ‘Din Dragoste’”

al Universității Craiova, însă pentru o emisiune cu Mircea Radu. Legenda „alb-albaștrilor” povestește cum a decurs interviul și de ce nu au putut intra pe dreptunghiul verde.

Fostul președinte al Universității Craiova a avut și un dialog amuzant cu Mircea Radu înaintea emisiunii de pe stadionul din Bănie. Lui Sorin Cârțu i-a fost „frică” de „surprizele” pe care celebrul prezentator le făcea la „Din Dragoste”.

„E o emisiune «Din Dragoste». Am făcut un interviu, normal era să se filmeze pe teren, dar a fost în ziua jocului. Erau problemele astea de securitate și nu am putut să intrăm în interior, atunci am făcut afară. Când m-am întâlnit cu el i-am și spus: «Sper să nu îmi faci o surpriză ca la ‘Din Dragoste‘ să îmi aduci o prietenă din tinerețe. Nu ar fi grav, dar să nu îmi aduci o prietenă de acum».

M-a întrebat: «Păi și doamna? / Am glumit Mircea»”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare luni, marți și vineri.

Pariul dintre Mihai Rotaru și Sorin Cârțu: „Am pus 1000 de euro”

„Nu știu dacă este bine să dau din casă, am făcut un pariu cu Mihai. (n.r. – despre noul venit Anzor Mekvabishvili), la fel cum era Cicâldău. Am alt principiu pentru mijlocaș, pentru mine mijlocașul era foarte important în ceea ce însemna travaliu în teren, participarea în atac și apărare.

Noi peste tot considerăm că la 23 de ani e tânăr. Să vedem dacă îl câștig. La ce văd la el cu mers pe teren, fără schimb de ritm, nu are schimbări de viteză, nu are implicări pe faza de atac, ceea ce se cere la un mijlocaș. Intră pe combinații, a avut în repriza a doua o pasă filtrantă pe care a greșit-o când să îi dea lui Koljic.

Pe urmă a avut situația aia când a avut mingea pe 16 metri și a șutat peste poartă. Pe mine de fel nu mă dă pe spate. Așa dacă vrei să înțelegi cum este valoarea mea pentru un mijlocaș, știți foarte bine că v-am spus cine este preferatul meu din România la FANATIK: Olaru.

Ăla este tipul de mijlocaș pe care l-aș vrea la echipă și care îmi place mie. Participare pe defesinsivă și ofensivă, agresivitate”, a spus Sorin Cârțu.