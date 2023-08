Sorin Cârțu, lecție tactică despre primul 11 al Craiovei. Îl cere pe Crețu titular

Farul i-a administrat Universității Craiova prima înfrângere din acest sezon. Veniți la Constanța plini de încredere după un start bun de sezon, oltenii au pierdut fără drept de apel deplasarea de pe terenul campioanei.

Oltenii mai au de lucrat din punct de vedere tactic

“E treaba lui Reghecampf cum își gestionează acest moment. El trebuie să găsească pozițiile unor jucători. Chiar dacă au fost multe ocazii și în repriza a 2-a pentru Farul, ca dinamică a fost mai bine cu Ivan, pentru meci cu spații cum sunt meciurile în deplasare, îl văd pe Ivan în zonă centrală.

Mitriță în partea stângă, iar Bairam în spatele atacantului și atunci lucrurile stau altfel. Echipa asta a avut un alt conținut cu o asemenea așezare. Apoi trebuie găsit poziția lui Kurtic pentru că ceea ce am văzut aseară. mă gândesc că așa au abordat”, a declarat Sorin Cârțu pentru FANATIK SUPERLIGA.

Reghecampf, neinspirat în meciul cu Farul

Sorin Cârțu așteaptă de la Reghecampf modificări la nivel tactic pentru ca oltenii să revină pe linia de plutire. Universitatea Craiova este în continuare pe locul 2 în Liga I, însă CFR vine tare din urmă. Cu un meci mai puțin disputat, clujenii sunt la un punct în spatele Craiovei și au 2 victorii în ultimele 2 partide.

“Cum îl consideră ei pe Screciu mijlocaș central, îl mai au pe el care să fie un inter dreapta și apoi interul din stânga. Sau cel din 4-2-3-1, care să fie în spatele atacantului, Bairam, sau să îl pui în dreapta, poziție pe care de cel mai multe ori a jucat Crețu, dar e sub dinamica lui Crețu.

Mi se pare sub Crețu. Ce face Crețu, sau ce a făcut până acum Crețu. Bine e o repriză, e vorba de pregătire, vine după operație. Vorbim doar de ce am văzut aseară. Mi s-a părut Kurtic sub Crețu, absolut. Și utilitatea lui în teren sub ce a dat Crețu până acuma, dar per total a fost un meci slab pentru toată echipa.

Nu știu dacă Reghecampf a fost neinspirat în alegerea primul 11. Până la urmă așa a părut, dar știi cum e, e un ciclu săptămânal. E un ciclu în care îi ai sub observație pe jucători și vezi cum s-au pregătit, iar apoi decizi cine joacă și cine nu”, a concluzinoat Sorin Cârțu.

Reghecampf își poate lua revanșa față de suporteri chiar în etapa următoare. , iar o victorie a oltenilor i-ar readuce pe linia de plutire. FCSB are punctaj maxim în acest sezon de Liga I.

FANATIK SUPERLIGA se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30. Premiera emisiunii are loc în aceeași zi, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

