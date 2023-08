Anunțul Peluzei Nord despre FCSB – Universitatea Craiova. „E sută la sută”

FCSB – Universitatea Craiova este derby-ul etapei a 8-a din SuperLiga. Cu motoarele turate la maxim, cele două echipe se luptă cot la cot pentru supremație în clasament. Echipa lui Becali are cu un punct peste olteni, , iar confruntarea directa ar putea schimba liderul campionatului.

Ghencea va fi sold out în meciul cu Universitatea Craiova

“Deja biletele s-au pus la vânzare, e sold out, 100%. Dacă e sold out, 100% cred că va fi cu 3 în față (+30.000 de spectatori pe Ghencea). Batem recordul în următorul meci, 100% , va fi cu 3 în față”, a declarat Gheorghe Mustață, prin intervenție telefonică. în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii FCSB-ului rămân aproape de echipă și promit susținere necondiționată atât acasă, cât și în deplasare. Până la duelul din Ghencea, echipa lui Gigi Becali merge în deplasare la UTA. Trupa din Arad ocupă locul 14 în Liga I. Are o victorie, un egal, trei înfrângeri, dar și un meci mai puțin disputat.

Dacă învinge la Arad, FCSB are de tras tare pentru a continua seria de invincibilitate. Universitatea Craiova este pe val cu 4 victorii și 2 egaluri în acest sezon. Oltenii au câștigat ultimele trei partide din campionat și au reușit să înscrie 11 goluri, cu unul în plus față de liderul FCSB, care are doar 10 reușite.

FCSB va avea susținere și în deplasarea de la UTA

“Nu vorbim acum despre vreun moment special pentru meciul cu Craiova, e devreme. Plecăm la Arad, avem meci la Arad. Plecăm în jur de 150 de oameni din București. Cei de la Arad ne-au dat jur de 500 de bilete pentru această partidă. Dintre suporteri, 150 sunt din București.

Întâi noi asigurăm bilete membrilor cotizanți, cei care sunt în asociația salvați Steaua. După care vine peluza, după cei care vor să fie alături de noi. Deci vom fi în total 500-550 la meciul de la Arad. La meciul cu Craiova, eu sper pe joi să nu mai fie bilete”, a declarat Gheorghe Mustață.

. FCU Craiova, Dinamo, Oțelul, CFR Cluj și Politehnica Iași sunt victimele roș-albaștrilor care vor să continue în aceeași linie partidele următoare. Nu va fi însă ușor. Pe Ghencea vine Reghecampf, un antrenor care se poate mândri cu 2 campionate câștigate chiar cu FCSB.

Reghecampf a antrenat echipa lui Becali în două rânduri. Odata în perioada 2012 – 2014 și între 2015 – 2017. De asemenea, Reghecampf și-a trecut în palmaers un parcurs de vis în Europa alatărui de FCSB. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a reușit atunci să o învingă pe Ajax și pe Chelsea.

