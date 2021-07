Sorin Cârțu vrea revanșa în Supercupă și în următorul sezon: “CFR Cluj au cam fost nașii noștri. Le-am făcut cadou două titluri!” Exclusiv

Universitatea Craiova pornește la drum cu dorința clară de a o răpune pe rivala CFR Cluj în lupta pentru obiectivele din noul sezon. Chiar ardelenii sunt primii adversari ai sezonului, . Partida este sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

Sorin Cârțu, unul dintre cei mai importanți oameni din istoria Universității Craiova, a oferit un interviu pentru FANATIK despre noul sezon pentru olteni. Cârțu așteaptă o victorie în fața celor de la CFR Cluj, dar recunoaște că ardelenii au fost “nașii” Științei în ultimii ani. Ba chiar crede căUniversitatea le-a făcut cadou rivalilor ultimele două titluri din Liga 1.

Sorin Cârțu, despre cel mai mare câștig pentru Universitatea Craiova în noul sezon: “Revenirea lui Elvir Koljic, cel mai important transfer”

Cum a decurs această scurtă pauză competițională pentru Universitatea Craiova. A venit și cu un plus pentru echipă?

– Eu spun că da, avem motive să considerăm că suntem pe plus. Pe partea de apărare cred că am adus jucători care ne pot ajuta foarte mult, ca Antoine Conte și Găman. Două transferuri bune. Dar cel mai important transfer consider că este cel al lui Elvir Koljic. Eu așa consider. El ne-a lipsit foarte mult sezonul trecut, este un jucător nou pe care ne putem baza. Să sperăm că vor aduce și rezultate.

Apropo de Koljic, l-ați văzut mai mult în aceste pregătiri. Cum se mișcă? E pregătit să joace după acea accidentare foarte urâtă?

– Da, se mișcă bine, are vână. Eu zic că este pregătit și că a a trecut cu bine de acea accidentare. Mai rămâne doar să se pună la punct din punct de vedere fizic, pentru că nu este ușor să vii după o pauză atât de lungă. Dar sunt convins că ne va ajuta foarte mult pentru sezonul care urmează.

Sâmbătă este primul meci al sezonului pentru Universitatea Craiova, împotriva celor de la CFR Cluj, în Supercupa României. Cum vi se par schimbările făcute de ardeleni?

– CFR Cluj este o echipă puternică, a fost mereu în ultimii ani. Și va rămâne așa și după această schimbare de antrenor. Sunt cam nașii noștri, trebuie să recunoaștem. Ultimele două campionate au fost făcute cadou de Universitatea Craiova, nu câștigate de CFR Cluj. Știți cum vin finii cu cadouri la nași, așa și noi. Să sperăm că acum vine și rândul nostru.

Sorin Cârțu a analizat meciul de Supercupa României contra CFR Cluj: “Vrem victoria! Este un trofeu care lipsește Universității Craiova”

Este Supercupa un important pentru Universitatea Craiova, sau doar un meci de pregătire înainte de duelurile din Liga 1 și Conference League?

– , este un trofeu care ne lipsește. Vrem să îl adăugăm în palmares, Universitatea Craiova trebuie să lupte mereu pentru toate trofeele care sunt puse în joc. Asta chiar dacă avem, cu siguranță, și alte obiective importante pentru această vară.

Calificarea în grupele Conference League este cu siguranță pe această listă. Mai ales după experiența nefericită de anul trecut. Este un avantaj că se joacă în dublă manșă, față de anul trecut când ați jucat un singur meci, în deplasare?

– Da, categoric. Trebuie să avem un parcurs cât mai lung în Conference League. Jucătorii trebuie să își ia o revanșă după eliminarea pe care am suferit-o anul trecut. Nu știu cât de mare este avantajul, dacă ținem cont că vom juca fără spectatori în turul cu Laci sau Podgorica. Avem o sancțiune de ispășit după problemele cu Honved, din 2019. Apoi mergem să jucăm în Albania sau Muntenegru.

Obiective clare pentru Marinos Ouzounidis: “Vrem campionatul, cupa, dar și un parcurs cât mai lung în Conference League”

FCU Craiova 1948, rivala din oraș, a promovat în prima ligă. Poate fi o motivație în plus pentru Universitatea? Momentan aveți o victorie la nivel de abonamente vândute, mult peste FCU.

– Nu este o întrecere între aceste echipe. Fiecare echipă cu obiectivele ei. Nici nu știu foarte bine care este diferența de abonamente vândute. Oricum, este un subiect despre care nu am prea multe de spus, nu vreau să se interpreteze.

Este un avantaj pentru Marinos Ouzounidis că a prins deja o mare parte din sezonul trecut, a avut timp să se acomodeze cu Liga 1? Care sunt obiectivele care i-au fost trasate antrenorului grec?

– Cu siguranță îl ajută această perioadă de acomodare pe care a avut-o. Cunoaște mai bine jucătorii acum, știe nivelul campionatului. Și-a expus punctele de vedere în fața lui Mihai Rotaru și a primit tot ce are nevoie. Obiectivul este cât se se poate de clar: campionatul, cupa și un parcurs cât mai lung în Conference League. Este normal să avem aceste obiective, pentru că și condițiile puse la dispoziție sunt pe măsură.