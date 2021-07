Sorin Pușcașu, prima reacție după eliminarea rivalului său, Albert, de la Survivor România: „S-a făcut dreptate”

Sorin a reacționat după eliminarea lui Albert de la Survivor România. Fostul războinic a intrat live pe Instagram imediat după terminarea galei din 4 iulie și a vorbit cu fanii săi.

Sorin a spus că îi este indiferentă eliminarea lui Albert, după ce unii au insistat să comenteze ieșirea lui.

Singurele sale declarații de pe live au fost că Albert trebuia să iasă de mai multă vreme din competiție și că s-a făcut în sfârșit dreptate.

Sorin, reacție după eliminarea lui Albert de la Survivor România: „S-a făcut dreptate”

Fostul războinic a fost destul de vehement: „S-a făcut dreptate”.

„Eu știu cât de mult suferă el acum că a ieșit din competiție. Eu nu mă bucur pentru el”, a mărturisit Sorin pe contul său de Instagram.

Fostul concurent a fost întrebat dacă susține pe cineva din concurs, iar acesta a spus că nu mai are preferați. Acesta a avut și câteva clinciuri cu oamenii care au intrat pe live-ul său. Mulți dintre ei nu au avut un limbaj tocmai adecvat.

Fanii lui Albert au tăbărât pe pagina războinicului adresându-i injurii. Bărbatul a fost nevoit să blocheze pe câțiva dintre oamenii care nu au fost respectuoși, iar unii s-au legat inclusiv de iubita lui, Laura.

Eliminarea lui Albert a luat prin surprindere pe toată lumea. Sorin a spus pe live-ul său că s-a confirmat ceea ce spunea el despre Albert, și anume că era votat doar pentru că se victimiza.

Contre cu fanii lui Albert pe Instagram

a mărturisit că dacă Albert ar fi fost apreciat pentru concursul său nu ieșea din show. Acesta a mai zis că dacă el continua să fie în Republica Dominicană, cu siguranță Albert ar mai fi fost votat.

Laura a fost extrem de supărată pe oamenii care l-au criticat pe Sorin, majoritatea enervați de faptul că preferatul lor, Albert, a fost eliminat.

Iubita lui Pușcașu a spus că nu înțelege de ce lumea îl vede pe iubitul ei arogant când e, de fapt, un om sufletist.

„Atitudinea lui îl face să pară arogant prin faptul că este asumat. V-aș spune atât de multe prin ce am trecut și la ce am fost supusă. Am ales să fiu cu bun simț”, a spus Laura în live-ul de pe .