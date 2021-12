Lionel Messi și-a găsit sosia! Bărbatul care seamănă izbitor cu starul lui PSG e profesor la Sorbona. Video

Yonathan Freund a devenit celebru peste noapte. Profesor și doctor la Sorbona, bărbatul în vârstă de 41 de ani este considerat sosia lui , după ce a apărut într-o emisiune să vorbească despre pandemie și despre vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19.

Freund este medic urgentist din Franța și profesor la celebra Universitate Sorbona. Renumit deja în Hexagon, bărbatul a devenit acum celebru la nivel mondial, după ce clipul în care vorbește despre pandemie a devenit viral.

Majoritatea oamenilor care au urmărit și distribuit filmarea nu au fost neapărat interesați de ceea ce spune omul de știință, ci de asemănarea sa incredibilă cu septuplul Balon de Aur Lionel Messi.

Clipul, care îl are ca protagonist pe Yonathan Freund, a fost distribuit masiv pe Twitter, similitudinea dintre bărbat și Messi fiind apreciată atât de oamenii de rând, cât și de celebrități din întreaga lume.

Secțiunea de comentarii a fost asaltată cu mesaje legate de asemănarea Freund – Messi.

Unii dintre utilizatori s-au amuzat pe seama faptului că Lionel Messi a învățat mai repede franceza decât catalana , în timp altora li s-a prăut că Messi și Freund „sunt una și aceeași persoană”.

Yonathan Freund nu este singurul om din lume care seamănă cu Leo Messi. Un iranian, Reza Parastesh este și el una dintre sosiile superstarului argentinian.

I will be glad if you all call me by my real name thank you 😊

— Reza Parastesh (@ParasteshMessi)