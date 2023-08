Sosia Vlăduței Lupău, dezvăluiri picante din muzica populară: ”Vreau să cânt cu Georgiana Lobonț”

Laura Dodan este una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din zona Moldovei. Tânăra cântăreață a vorbit, pentru FANATIK, despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru carieră și și-a dezvăluit marele vis. Acela de a cânta cu Georgiana Lobonț, artista care, culmea, este rivala vedetei cu care seamănă izbitor de tare, Vlăduța Lupău.

Laura Dodan, sosia Vlăduței Lupău, șocată de lumea mondenă

În exclusivitate pentru FANATIK, Laura Dodan a dezvăluit că a fost șocată de ceea ce a văzut și simțit în lumea mondenă. ”Lumea mondenă este una controversată, însă încerc sa aplanez lucrurile care se întâmplă în viața mea. Iau fiecare provocare care vine în viața mea din partea lumii mondene ca un lucru pozitiv”, ne-a spus sosia Vlăduței Lupău.

Dar, recunoaște ea, nu îi este ușor să se obișnuiască cu asta. Și, explică ea, cel mai mult o șochează răutatea unor alți artiști. ”Există răutate și nu puțină, extrem de multă. Nu am fost un copil talentat de la început, iar toată lumea care m-a văzut îmi spunea că nu am nicio șansă și ca mai bine mă apuc de alte lucruri.

Toată lumea se uita cu ură și cu îngrozire la mine, într-un fel `de ce s-a apucat și ea de muzica?` , însă ambiția mea a trecut peste oamenii care mă descurajau , iar în prezent mă bucur de o evoluție frumoasa, având proiecte cu diverse orchestre și Tarafuri. Orchestra Ștefaneț din Chișinău, Orchestra Mihai Cotoș, Taraful Cantea…”, ne-a mai spus , Laura Dodan.

Artista, atac la pilele din industria muzicală

Laura Dodan, sosia Vlăduței Lupău, nu ascunde că, de-a lungul timpului, a constatat că în muzică nu ai nevoie doar de talent, ci și de pile. Și, explică ea, în cazul în care nu există ”proptele”, lucrurile se complică siuficient. Și vorbește, susține ea, în cunoștință de cauză, având în vedere ceea ce a trăit.

”Nu sunt în măsură să vorbesc despre pilele pe care le au alte soliste, exista un adevăr și acolo, dar mă repet că nu sunt în măsură să discut. Este cert că nu sunt una din acele soliste care au pile, iar parcursul meu este unul mai greu din această perspectivă. Îmi rămâne doar să muncesc ca să îmi garantez noroc în viață, pentru ca niciodată n-am simțit ca l-am avut fără a munci pentru el”, ne-a mai spus tânăra artistă.

Sosia Vlăduței Lupău vrea un duet cu Georgiana Lobonț

Chiar dacă seamăză cu Vlăduța Lupău, Laura Dodan are altă favorită. Culmea, chiar una dintre artistele care este ”la cuțite” cu Vlăduța, Georgiana Lobonț. Motivele p sunt explicate clar, pentru FANATIK.

”Mi-aș dori să pentru că mă regăsesc în energia ei. Consider că e una din artistele care a muncit extrem de mult. Ambiția e una din calitățile care o reprezintă, văzând din tot ce postează și face. Mă consider un fan înrăit al ei”, ne-a mai dezvăluit Laura Dodan.

Laura Dodan, planuri de măritiș

Chiar dacă visează să devină o artistă mai cunoscută decât oricare alta, Laura Dodan își face timp să și iubească. Și, recunoaște solista, cu umor, primul pas l-a făcut tot ea. ”Eu și iubitul meu ne cunoaștem de 7 ani, însă avem trei ani de relație. Recunosc că am pus ochii pe el. Dar și el pe mine încă de când eram mai mică. Dar am avut un frate destul de strict și nu mi-a permis sa am relație.

Aveam momente când ne vedeam și pe ascuns, însă nu a mers mult pentru ca eram destul de controlată. Sunt mândra de relația pe care o am, un iubit care mă susține și e lângă mine in momentele bune, dar și mai puțin bune”, ne-a spus ea.

De altfel, recunoaște sosia Vlăduței Lupău, are deja planuri mari cu iubitul ei. ”Planuri sunt, pentru că avem o relație serioasă și în 3 ani de relație am trecut prin multe lucruri împreuna. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin ambiția amândurora, sperăm sa ajungem unde ne dorim împreuna, realizând toate lucrurile pe care noi ni le-am propus”, ne-a mai spus ea.