Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, dramă cumplită! Secretul pe care nu i l-a zis nici măcar manelistului

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam a povestit drama care i-a marcat existența, dar și care este motivul pentru care încă nu are un job al ei, deși avea multe planuri în cap.

Soția lui Florin Salam, dezvăluiri despre marea ei nereușită. Ce a împiedicat-o pe Roxana Dobre să-și deschidă business-ul visat

a povestit despre marea ei nereușită, aceea de a-și deschide un atelier de haine, pentru că nu a fost foarte bine din punct de vedere emoțional după ce a născut-o pe Rania. Soția lui Florin Salam a vorbit, printre altele, și despre dispariția tatălui ei. Socrul manelistului s-a stins din viață în urmă cu opt ani, însă pentru Roxana el trăiește în continuare.

ADVERTISEMENT

Roxana Dobre i-a confesat că nu are regrete, cu toate că tonul folosit atunci când a vorbit despre anumite subiecte ce au marcat-o profund spune cu totul altceva.

„Eu dacă nu sunt bine cu mine…”

Roxana și-a dorit foarte mult să aibă o ocupație, însă deocamdată se mulțumește cu rolul de mamă și soție. „Chiar vreau să mă țin de treabă, să fac și ceva pentru sufletul meu, să mă ajute. Să am un job al meu. Am încercat acum ceva timp, dar fiind însărcinată cu Rania, să-mi deschid un atelier de haine… Eu dacă nu sunt bine cu mine și ăsta este un aspect cam praf nu mă pot dedica așa cum visez eu, să iasă totul așa cum am eu viziunea mea. Am stagnat, dar îmi pare rău, pentru că trebuia să am răbdare.

ADVERTISEMENT

Ăsta e defectul meu, că nu prea am răbdare. În ce ține de mine, nu prea am răbdare. Nu cer prea mult de la mine. Mă gândesc câteodată, dar chiar nu cer. Lucrurile normale și firești ar cam trebui să fie tratate cu răbdare, dar e mai greuț. Cu cât înaintezi în vârstă, te minunezi de tine”, a dezvăluit soția lui Florin Salam în

Ce îi ascunde Roxana Dobre manelistului: „Mă păcălesc pe mine”

Când a fost întrebată despre regrete, Roxana Dobre a zis că acest cuvânt e prea mic față de ce simte cu adevărat când se gândește la tatăl ei, plecat într-o altă lume. A recunoscut că se păcălește, își spune că e plecat și se va întoarce la un moment dat. Având o viață haotică, nici nu prea simte lipsa părintelui ei.

ADVERTISEMENT

„Regrete? N-am niciun regret, ce crezi? Dacă stau bine să mă gândesc… O spun… Nu-mi pare rău de nimic din tot ce am trăit. Singurul regret care ar fi, dar e prea mic cuvântul pentru ce simt eu, este că nu mai este tatăl meu alături de mine. E atât de mic acest cuvânt…

O să spun ceva ce n-am spus nici alor mei, mamei mele și soțului meu. Aici am fost și sunt în continuare atât de… Aici mă păcălesc pe mine un pic. Sunt șireată sau cum să spun? Mă păcălesc. Îmi zic că tata nu a plecat, nu este mort.

ADVERTISEMENT

Mi l-am făcut așa, în creierul meu, un film al meu în care este plecat și trebuie să vină. Nu am acceptat ideea că nu mai este. De asta nu îmi place să deschid subiectul. Dumnezeu mi-a dat, în viața asta atât de agitată și de nebună, încât să nu am timp să mă gândesc la tragedia din viața mea”, a completat soția lui Florin Salam.