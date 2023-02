Soția lui Ionuț Iftimoaie suferă în lipsa ”Faimosului” de la Survivor. Ce îl afectează cel mai tare pe acesta în Dominicană

Maria Iftimoaie a vorbit despre participarea lui Ionuț Iftimoaie la Survivor România 2023. Ea și-a exprimat opinia despre performanța soțului, din competiția din Republica Dominicană, după ce acesta nu prea mai reușește să aducă puncte.

Ce crede Maria Iftimoaie despre performanța slabă, din ultima vreme, a lui Ionuț Iftimoaie la Survivor România 2023

Frumoasa moldoveancă a folosit cuvinte emoționante despre soțul ei, alături de care are trei copii. Ea crede că acum , din cauza dorului de casă. Mariei îi pare rău când îl vede cât se străduiește pe traseu.

Maria mai consideră că și că în curând acesta își va reveni și va readuce punctele pentru echipă, așa cum făcea la începutul competiției de peste Ocean.

”Îmi pare rău pentru Ionuț pentru că văd cât de mult își dorește să fie bine și luptă din toate puterile sale să fie așa, doar că nu prea poate din cauză că sunt mulți factori care nu îi sunt „favorabili”. Este o perioadă mai grea pentru el acum peste care o să treacă cu bine. Nu este vorba despre scandalurile din echipa lor, nu la asta mă refeream, ci la dorul de familie în primul rând. Asta îi pun capac”, a declarat Maria Iftimoaie pentru

Maria își susține partenerul nu doar emoțional, ci și pe rețelele de socializare. I-a creat, de exemplu, un grup de susținere pe Facebook, unde postează adesea mesaje de încurajare. Nu ezită o clipă în a-și exprima și iubirea față de el.

”Sustinem omul Ionut Iftimoaie! Cred in el cu toată fiinta mea, pentru ca a demonstrat de atâtea ori ca se poate! Cu toții am avut perioade grele, când pur și simplu, nu-ți iese treaba așa cum ai vrea sau cum te aștepți.

O fi dorul de casa sau lucrurile esentiale din viața lui, de care are atâta nevoie sau efectiv “bătălia” cu el insusi..? Am toată încrederea in el si in susținerea voastră si ca toate se întâmpla cu un scop! Forta Faimoșii! Hai Ionut!”, este unul dintre mesajele de susținere ale soției lui Ionuț Iftimoaie.

Maria și Ionuț Iftimoaie, împreună de 15 ani. Cei doi au trei copii

Maria Iftimoaie și Ionuț Iftimoaie sunt împreună de peste un deceniu, mai exact, de 15 ani. În tot acest timp ei au reușit să aibă trei copii, un băiat și două fetițe: Nicholas, în vârstă de 13 ani, Nicole, în vârstă de 12 ani și Ioana, în vârstă de 6 ani.

Ionuț Iftimoaie s-a retras din ringul de box în anul 2016 și de atunci își dedică timpul mai mult familiei sale. Chiar dacă nu mai face parte acum din lumea boxului, el și soția și-au deschis o afacere, în orașul Comănești, în domeniul agrementului.